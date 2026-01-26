Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, εξέφασε θερμά συγχαρητήρια στον Πρωθυπουργό της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, και στον λαό της χώρας για τη Ημέρα της Δημοκρατίας, σημειώνοντας πως προσβλέπει στην επίσκεψή του στην Ινδία τον Μάιο.

"Θερμά συγχαρητήρια στον αγαπημένο μου φίλο Ναρέντρα Μόντι και στον λαό της Ινδίας για την Ημέρα της Δημοκρατίας. Η Κύπρος εκτιμά βαθιά τη διαρκή μας φιλία, τις κοινές μας δημοκρατικές αξίες και τη σταθερά ενισχυμένη συνεργασία μας. Προσβλέπω στην επίσκεψή μου στην Ινδία τον Μάιο", ανήρτησε στο Χ ο Πρόεδρος.

Warmest congratulations to my dearest friend @narendramodi and the people of India on #RepublicDay. Cyprus deeply values our enduring friendship, our shared democratic values and our steadily strengthening partnership. Looking forward to visiting India in May, 🇨🇾🇪🇺🇮🇳#PMOIndia pic.twitter.com/nvo5zn9aOM — NikosChristodoulides (@Christodulides) January 26, 2026

Διαβάστε επίσης: ΠτΔ: Υπάρχουν ακόμη σημαντικές οικονομικές ευκαιρίες μεταξύ Κύπρου-Μπαχρέιν

Πηγή: ΚΥΠΕ