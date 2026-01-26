Σειρά σημαντικών διμερών συναντήσεων με ανώτατους αξιωματούχους διεθνών οργανισμών και κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) είχε ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας δρ Νικόλας Α. Ιωαννίδης, στο περιθώριο των εργασιών του Άτυπου Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΣΔΕΥ), που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία στις 22 και 23 Ιανουαρίου 2026,

Σύμφωνα με ανακοίνωση, όλες οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν σε θερμό κλίμα, με τους συνομιλητές να εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ για την πρόσκληση και τη δυνατότητα συμμετοχής τους στο Άτυπο ΣΔΕΥ.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι στις 22 Ιανουαρίου 2026 ο Υφυπουργός είχε συνάντηση με τη Βοηθό Ύπατη Αρμοστή της Ύπατης Αρμοστείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για τους Πρόσφυγες (UNHCR) Ruvendrini Menikdiwela, καθώς και με τον Διευθυντή του Περιφερειακού Γραφείου για την Ευρώπη Philippe Leclerc, κατά την οποία διαπιστώθηκε κοινή αντίληψη ως προς την ανάγκη σταθεροποίησης της κατάστασης στη Συρία, με έμφαση στην ανοικοδόμηση της χώρας και στην αποκατάσταση της οικονομίας και των βασικών της υποδομών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συνεργασία μεταξύ του Υφυπουργείου Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας και της UNHCR, με στόχο τη διευκόλυνση επιστροφών Σύρων υπηκόων από την Κύπρο στην πατρίδα τους, υπό συνθήκες που διασφαλίζουν τη μόνιμη επανένταξή τους στην κοινωνία της χώρας τους.

Συμπληρώνεται ότι την ίδια ημέρα, ο Υφυπουργός είχε συνάντηση με τη Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ/IOM) Amy Pope. Κατά τις συνομιλίες εκφράστηκαν συγχαρητήρια προς την Κυπριακή Δημοκρατία για την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος εθελούσιων επιστροφών (AVR), ενώ υπογραμμίστηκε ότι ο ΔΟΜ δύναται να συνδράμει ουσιαστικά στις επιστροφές αλλοδαπών στις χώρες προέλευσής τους, περιλαμβανομένης της Συρίας, ενώ παράλληλα, συζητήθηκαν τρόποι αντιμετώπισης της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης από τρίτες χώρες, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης της καταπολέμησης του εγκλήματος της διακίνησης μεταναστών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στη διεύρυνση της συνεργασίας με χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής.

Στις 23 Ιανουαρίου 2026 ο Υφυπουργός συναντήθηκε με τον Υπουργό Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, Daniel Mitov, συνεχίζει η ανακοινωση. Όπως αναφέρεται, κατά τη συνάντηση επαναβεβαιώθηκαν οι εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ Κύπρου και Βουλγαρίας, καθώς και η πολιτική στήριξη της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας προς την προσπάθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας για ένταξη στη Ζώνη Σένγκεν. Ο Υφυπουργός ενημέρωσε για τις ενέργειες που γίνονται για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης τόσο διά θαλάσσης όσο και μέσω της Γραμμής Κατάπαυσης του Πυρός (Πράσινη Γραμμή), ενώ επεξήγησε ότι ο Κανονισμός της Πράσινης Γραμμής αποτρέπει τη δημιουργία σκληρού συνόρου με τις κατεχόμενες από την Τουρκία περιοχές της Κύπρου και, ταυτόχρονα, επιτρέπει τον αποτελεσματικό έλεγχο των μετακινήσεων. Επιπλέον, συμφωνήθηκε η ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών ασύλου των δύο χωρών.

Σημειώνεται ότι την ίδια ημέρα, ο Υφυπουργός είχε συνάντηση με την Εκτελεστική Διευθύντρια του Οργανισμού της ΕΕ για το Άσυλο (EUAA), Nina Gregori. Ο Υφυπουργός εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Οργανισμό για τη διαχρονική του στήριξη προς την Κυπριακή Δημοκρατία και υπογράμμισε τη βούληση για συνέχιση και ενίσχυση της συνεργασίας, ενόψει και της εφαρμογής του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε η αναβάθμιση του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής «Πουρνάρα», με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών, ενώ ο Οργανισμός ενημερώθηκε για την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών στην Κύπρο, όπως η Υπηρεσία Ασύλου του Υφυπουργείου Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας και η Αστυνομία, η οποία συνέβαλε στα θετικά αποτελέσματα των τελευταίων δύο ετών, με κατακόρυφη μείωση των μεταναστευτικών ροών κατά 86% και σημαντική αύξηση των επιστροφών, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ