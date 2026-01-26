Την ανάγκη για μετασχηματισμό της εκπαίδευσης ώστε από την ύλη, την παπαγαλία και την πολύ θεωρία να πάμε και στις δεξιότητες, υπογράμμισε η Υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, σε δηλώσεις της στο ΚΥΠΕ, αναφερόμενη στις προτεραιότητες του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας για το 2026.

Είπε, ακόμη, πως το 2026 θα υπάρξει λειτουργία Υπηρεσιών Κοινωνικού Λειτουργού σε κάποια σχολεία πιλοτικά.

Κατάλογος διοριστέων, ειδική εκπαίδευση, δεξιότητες, Υπηρεσία Κοινωνικού Λειτουργού, στις προτεραιότητες 2026

Σε ότι αφορά τις προτεραιότητες του ΥΠΑΝ για το 2026, η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι οι προτεραιότητες αφορούν εκτός από τον κατάλογο διοριστέων, που είναι μια εκκρεμότητα αρκετών χρόνων που πρέπει να κλείσει φέτος για να μπορέσουν να υλοποιήσουν το 2027 την καινούργια διευθέτηση, και η Ειδική Εκπαίδευση, σηεμιώνοντας πως εντός της σχολικής χρονιάς αυτής θα πρέπει να έχουν έτοιμο νομοσχέδιο με τροποποιήσεις που να οδηγεί την ειδική στην ενιαία και την πιο συμπεριληπτική εκπαίδευση.

«Είμαστε σε προχωρημένο στάδιο διαβούλευσης στο θέμα της Ειδικής Εκπαίδευσης και ευελπιστώ ότι θα έχουμε έτοιμο τροποποιημένο νομοσχέδιο σύντομα», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι εκτός από αυτά τα δύο, έχουν και το θέμα των δεξιοτήτων ως βασική τους προτεραιότητα για το 2026.

«Πηγάζει και από τις προτεραιότητες της Ευρώπης, άρα όλες μας οι προσπάθειες στρέφονται σε αυτόν τον μετασχηματισμό της εκπαίδευσης, πως από την ύλη, την παπαγαλία και την πολύ θεωρία να πηγαίνουμε και στις δεξιότητες, οι οποίες διευκολύνουν την μετάβαση των παιδιών όχι μόνο στην αγορά εργασίας αλλά και στον κόσμο, γιατί ακολουθούμε μια ισορροπημένη προσέγγιση, όχι μόνο έμφαση στις δεξιότητες αλλά και στην ανθρωπιστική παιδεία, στις αξίες», συμπλήρωσε.

Η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε, επίσης, ότι μία άλλη δραστηριότητα για το 2026 είναι η λειτουργία Υπηρεσιών Κοινωνικού Λειτουργού σε κάποια σχολεία πιλοτικά.

«Άρα, αρχίζουμε πολύ σύντομα να έχουμε, να συνυπάρχουν σε σχολεία εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι με κοινωνικό λειτουργό, ώστε να βελτιώσουμε τα θέματα βίας και παραβατικότητας και παράλληλα τη ψυχική ανθεκτικότητα, την οποία έχουμε θέσει ως προτεραιότητα του 2026. Να στηρίξουμε την ψυχική ανθεκτικότητα παιδιών αλλά και εκπαιδευτικών. Οι βασικές προτεραιότητες είναι αυτές. Συνεχίζουμε μια ολιστική προσέγγιση, δεν πάμε μεμονωμένα και αποσπασματικά, όλα όσα κάνουμε στηρίζουν το διπλό μας στόχο για ένα σχολείο πιο αποτελεσματικό και ένα σχολείο πιο συμπεριληπτικό», επεσήμανε.

Εγχειρίδιο για Βία και Παραβατικότητα

Αναφορικά με την Βία και Παραβατικότητα, η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας είπε ότι για την παραβατικότητα έχουν ήδη μαζέψει τα πρωτόκολλα και εισηγήσεις σε εγχειρίδια για να διευκολύνονται οι εκπαιδευτικοί και τα στέλνουν τώρα στα σχολεία.

«Τα έχουμε δώσει και ηλεκτρονικά. Επίσης έχουμε εντείνει τις προσπάθειές μας ώστε μέσα στα σχολεία να λειτουργούν πυρήνες, ομάδες εκπαιδευτικών υπεύθυνων για την βία και την παραβατικότητα, για την πρόληψη αλλά και για την αντιμετώπιση. Παράλληλα, ενδυναμώνουμε τον ρόλο του συμβούλου του σχολείου και του υπευθύνου καθηγητή τμήματος και με βάση τα στοιχεία μας τα στατιστικά φαίνεται να λειτουργούν αυτοί οι ρόλοι, τα παιδιά τους εμπιστεύονται και μιλούν μαζί τους", ανέφερε.

"Άρα, προσφέρεται αυτός ο ρόλος όπου ο εκπαιδευτικός δεν είναι απλά ο εκπαιδευτικός του μαθήματος του, αλλά περισσότερα ένας σύμβουλος που μιλά μαζί τους για τα θέματα που τους απασχολούν. Και βεβαίως για τη βία και την παραβατικότητα εξακολουθούμε να επενδύουμε και στις κάμερες που φαίνεται να φέρουν αποτέλεσμα μετά το σχολικό χρόνο, αλλά και στους λειτουργούς ασφαλείας που έχουμε βάλει σε πάρα πολλά σχολεία στη Μέση Έκπαίδευση», συμπλήρωσε.

Πέρα από αυτό, είπε η κ. Μιχαηλίδου, είναι και θέμα οικογένειας, «γι' αυτό αναβαθμίζουμε τον ρόλο μας με τους οργανωμένους συνδέσμους γονέων, ώστε και με τη δική τους βοήθεια να ενημερώνονται σωστά οι γονείς για να στηρίζουν τα παιδιά τους γιατί δεν είναι αρκετός ο χρόνος που περνούν στο σχολείο τα παιδιά».

Επανέλαβε ότι το πρωτόκολλο είναι ήδη έτοιμο, ανακοινώθηκε και αποστέλνεται στα σχολεία, τα οποία θα το πάρουν και σε έντυπη μορφή αλλά και σε ηλεκτρονική.

Πολύ χρήσιμη η εβδομάδα εργασίας

Όσον αφορά την Εβδομάδα Εργασίας, η Υπουργός Παιδείας είπε «φάνηκε από τις αξιολογήσεις μας και από την μελέτη των δεδομένων που έχουμε σε όλη την Ευρώπη ότι είναι πολύ χρήσιμη για να δώσει στα παιδιά περισσότερες δεξιότητες, για να μπουν στην αγορά εργασίας ή για να κάνουν καλύτερα τις επιλογές τους, τις επαγγελματικές».

«Άρα, στη Β΄Λυκείου φέτος, από τον Μάρτη, Απρίλη, αρχίζουν τα παιδιά να μπαίνουν 3 μέρες την βδομάδα στην επιλογή τους σε μία από τις επιχειρήσεις ή εργασίες που θέλουν να επιλέξουν, ελεγχόμενα με εποπτεία πλήρη από το σχολείο και υπογραφή γονέων και εκπαιδευτικών βεβαίως για να υπάρχει ένας έλεγχος και στη συνέχεια οι υπόλοιπες 2 μέρες της εβδομάδας θα αφιερώνονται με επισκέψεις ανθρώπων από την αγορά εργασίας μέσα στα σχολεία, έτσι ώστε να γίνονται παρουσιάσεις σε όλα τα παιδιά, για να μη χάσουν και την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και άλλες επιλογές και να μελετήσουν και άλλες επιλογές. Για μας είναι σημαντικό να δίνονται ευκαιρίες στα παιδιά, να ενημερώνονται σωστά, να ξέρουν από που θα αντλήσουν την πληροφόρηση για την επαγγελματική τους κατάρτιση, αλλά και την συμβουλευτική, και έτσι αναβαθμίζουμε και βελτιώνουμε τις υπηρεσίες που τους προσφέρουμε έγκαιρα», σημείωσε.

Την ίδια ώρα, συνέχισε η κ. Μιχαηλίδου, έχουν αρχίσει από το δημοτικό να ενημερώνουν για τη συμβουλευτική.

«Ήδη πιλοτικά έχουν μπει σε 16 σχολεία οι εκπαιδευτικοί της Συμβουλευτικής και εξηγούν τι σημαίνει επιλογή, τι σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα χρειαστεί να επιλέξουν αν θα πάνε τεχνική σχολή ή λύκειο για παράδειγμα ή και τι επάγγελμα θέλουν να ακολουθήσουν», πρόσθεσε.

Σε παρατήρηση ότι επανέρχεται αναβαθμισμένη η εβδομάδα εργασίας, η κ. Μιχαηλίδου απάντησε: «Ακριβώς και πιο σύγχρονη γιατί δεν θα είναι 5 μέρες που θα χαθεί πολύτιμος χρόνος, αντίθετα θα είναι πολύτιμος χρόνος για τα παιδιά για να κερδίσουν δεξιότητες, να πάρουν πληροφορίες και μέσα στο σχολείο τους, κυρίως όμως και στο χώρο εργασίας που θα επιλέξουν».

Σεβόμαστε πλήρως τα άτομα με αναπηρίες

Ερωτηθείσα για το θέμα που προέκυψε έπειτα από δημόσια τοποθέτηση Ευρωβουλευτή για τα άτομα με νοητική αναπηρία και δη παραθλητές, η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας είπε ότι όποιος και να κάνει δηλώσεις πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός.

«Σεβόμαστε πλήρως τα άτομα με αναπηρίες, αντιμετωπίζουμε ισότιμα τα άτομα με αναπηρίες και ειδικά στα σχολεία. Οι ευκαιρίες πρέπει να είναι ακριβώς ίδιες για όλους. Καταδικάζουμε οποιαδήποτε άλλη δήλωση που είτε να υποβαθμίζει είτε να προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο τα άτομα με αναπηρίες και δη παιδιά ή αθλητές», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης: «Η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση θα επιλύσει στρεβλώσεις» λέει ο Υπ. Εργασίας

Πηγή: ΚΥΠΕ