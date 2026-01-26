Την πιο σαφή μέχρι σήμερα διαβεβαίωση ότι η Πράσινη Γραμμή δεν θα σταθεί εμπόδιο στην πορεία της Κύπρου προς την ένταξη στη Ζώνη Σένγκεν έδωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, Μάγκνους Μπρούνερ, μετά την άτυπη σύνοδο του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (JHA) της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο κ. Μπρούνερ τόνισε ότι, παρά την «ιδιαίτερη πραγματικότητα» που διαμορφώνει η ύπαρξη της ουδέτερης ζώνης υπό την εποπτεία των Ηνωμένων Εθνών, η Κύπρος μπορεί να ενταχθεί στη Σένγκεν εντός του 2026, εφόσον ολοκληρωθούν επιτυχώς οι τεχνικές και θεσμικές αξιολογήσεις.



Τεχνική πρόοδος και ασφάλεια συνόρων

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος εξήρε την πρόοδο που έχει επιτύχει η Κυπριακή Δημοκρατία σε τεχνικό επίπεδο, αναφέροντας μεταξύ άλλων την εγκατάσταση βιομετρικών ηλεκτρονικών πυλών (e-gates) στα δύο διεθνή αεροδρόμια, καθώς και τη σύνδεση σε πραγματικό χρόνο με το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS). Όπως ανέφερε, η επικείμενη έκθεση αξιολόγησης θα λάβει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του νησιού, «χωρίς καμία έκπτωση στα υψηλά πρότυπα ασφάλειας της Σένγκεν».

Η Κύπρος παραμένει το μοναδικό κράτος-μέλος της ΕΕ, πλην της Ιρλανδίας που έχει εξαιρεθεί, το οποίο δεν συμμετέχει ακόμη στη Ζώνη Σένγκεν. Κεντρικός λόγος παραμένει η Πράσινη Γραμμή, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχίες σε ορισμένους κύκλους ότι η ένταξη θα μπορούσε να μετατρέψει τη γραμμή κατάπαυσης του πυρός σε «σκληρό εξωτερικό σύνορο» της ΕΕ.

Απόρριψη ανησυχιών για «σκληρό σύνορο»

Τις ανησυχίες αυτές απέρριψε ο Υφυπουργός Μετανάστευσης Νικόλας Ιωαννίδης, υπογραμμίζοντας ότι ο Κανονισμός της Πράσινης Γραμμής παρέχει ήδη στην Κυπριακή Δημοκρατία τη δυνατότητα να διενεργεί αναλογικούς και στοχευμένους ελέγχους, χωρίς να αλλοιώνεται το νομικό καθεστώς της γραμμής.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η ένταξη στη Σένγκεν δεν συνεπάγεται αλλαγή στο πολιτικό ή νομικό καθεστώς της Πράσινης Γραμμής, αλλά προσαρμογή των διαδικασιών ελέγχου ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Ευρύτερη ατζέντα μετανάστευσης και επιστροφών

Στο περιθώριο των δηλώσεών του, ο κ. Μπρούνερ αναφέρθηκε και στο ζήτημα των επιστροφών μεταναστών σε χώρες προέλευσης όπως η Συρία και το Αφγανιστάν, κάνοντας λόγο για «μεταβαλλόμενες συνθήκες» σε ορισμένες περιοχές της Συρίας και για ανάγκη ενισχυμένης συνεργασίας με τις χώρες καταγωγής.

Όπως αποκάλυψε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμεύσει 620 εκατ. ευρώ για προγράμματα επιστροφής και επανένταξης την περίοδο 2026–2027, ενώ η Frontex διευκόλυνε σχεδόν 10.000 εθελούσιες επιστροφές εντός της ΕΕ το προηγούμενο έτος.

Τι σημαίνει η Σένγκεν για οικονομία και επιχειρήσεις

Η ένταξη της Κύπρου στη Σένγκεν εκτιμάται ότι θα έχει σημαντικά οφέλη για επιχειρήσεις και επενδυτές, καθώς θα καταργηθούν οι έλεγχοι διαβατηρίων στις πτήσεις προς την ηπειρωτική Ευρώπη, θα επιταχυνθούν διαδικασίες για αποσπασμένους εργαζόμενους και θα διευκολυνθεί η κινητικότητα τεχνικού προσωπικού.

Ωστόσο, όπως σημειώνουν αρμόδιες πηγές, κατά τη μεταβατική περίοδο αναμένεται ενίσχυση –και όχι χαλάρωση– των επιτόπιων ελέγχων κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής, προκειμένου να καθησυχαστούν τα υπόλοιπα κράτη-μέλη ότι οι δευτερογενείς μετακινήσεις παραμένουν υπό πλήρη έλεγχο.