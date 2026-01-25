Σοβαρή ένταση σημειώθηκε στην τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού, η οποία διακόπηκε λόγω της συμπεριφοράς που, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Λεμεσού Γιάννη Αρμεύτη, επέδειξε ο Αντιδήμαρχος Μέσα Γειτονιάς. Όπως αναφέρει ο κ. Αρμεύτης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η συμπεριφορά αυτή χαρακτηριζόταν από προσβλητικά, απαξιωτικά και ειρωνικά σχόλια, τα οποία δεν αποτελούν μεμονωμένο περιστατικό αλλά επαναλαμβανόμενο φαινόμενο.

Ο Δήμαρχος απορρίπτει κατηγορηματικά ισχυρισμούς περί φίμωσης, τονίζοντας ότι τα πραγματικά γεγονότα καταγράφονται με σαφήνεια στη μαγνητοφωνημένη καταγραφή της συνεδρίας, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία λειτουργών των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Όπως σημειώνει, η διακοπή της συνεδρίασης αποτέλεσε «μονόδρομο», με αποκλειστικό στόχο τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας και του κύρους του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παράλληλα, ο κ. Αρμεύτης υπογραμμίζει ότι κάθε αντίθετη άποψη είναι σεβαστή, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως συμπεριφορές εκφοβισμού, απειλών, τραμπουκισμών και φωνασκιών δεν έχουν θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όπως αναφέρει, ο πολιτικός πολιτισμός και ο σεβασμός προς τους θεσμούς αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αρχές.

Σημειώνεται ότι στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης περιλαμβανόταν, μεταξύ άλλων, θέμα καταδίκης της συμπεριφοράς του Αντιδημάρχου Μέσα Γειτονιάς για σεξιστικό σχόλιο σε βάρος Δημοτικής Συμβούλου του ΔΗΣΥ. Ο Δήμαρχος ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται να επιτραπεί σε οποιονδήποτε να υπονομεύσει τη λειτουργία και τη συλλογική προσπάθεια του Δημοτικού Συμβουλίου.

«Είναι ζήτημα τάξης, σεβασμού προς τους θεσμούς και ομαλής λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου», καταλήγει ο κ. Αρμεύτης, τονίζοντας ότι η ευθύνη της δημοτικής αρχής είναι η παραγωγή ουσιαστικού έργου και η επίτευξη θετικών αλλαγών για τη Λεμεσό, και όχι η διαχείριση προβληματικών και αντιθεσμικών συμπεριφορών.



