Διαψεύδει το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσίευμα για τη δημιουργία ομάδας κρούσης κατά του οργανωμένου εγκλήματος και υπαγωγή της υπό τον Υπουργό Δικαιοσύνης, διευκρινίζοντας ότι η επιχειρησιακή διοίκηση και ευθύνη της Αστυνομίας Κύπρου ανήκει στον Αρχηγό της Αστυνομίας.

Σε ανακοίνωση, το Υπουργείο αναφέρει ότι, σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή» το οποίο αναφέρεται στη δημιουργία ομάδας κρούσης κατά του οργανωμένου εγκλήματος και στην υπαγωγή της υπό τον Υπουργό Δικαιοσύνης, «διαψεύδεται».

Διευκρινίζει ότι η όποια ομάδα συντονισμού ή επιχειρησιακής δράσης για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος δεν υπάγεται διοικητικά ή επιχειρησιακά στον Υπουργό Δικαιοσύνης.

«Ο ρόλος του Υπουργού Δικαιοσύνης είναι θεσμικός, πολιτικός και εποπτικός, στο πλαίσιο χάραξης πολιτικής, εποπτείας της ομαλής λειτουργίας της Αστυνομίας και συντονισμού των υπηρεσιών αρμοδιότητας του παράλληλα με την προώθηση του αναγκαίου νομοθετικού πλαισίου», προσθέτει.

Το Υπουργείο αναφέρει ακόμη ότι η επιχειρησιακή διοίκηση και ευθύνη της Αστυνομίας Κύπρου ανήκει στον Αρχηγό της Αστυνομίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. «Οποιαδήποτε διαφορετική ερμηνεία ή παρουσίαση δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις ως προς τους θεσμικούς ρόλους και τις αρμοδιότητες», σημειώνει.

Τέλος, αναφέρει ότι η Πολιτεία «παραμένει απολύτως προσηλωμένη» στην αποφασιστική αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, με σεβασμό στη διάκριση αρμοδιοτήτων και στη θεσμική τάξη.

