Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης συναντήθηκε σήμερα με τον Βασιλιά του Μπαχρέιν Χαμάντ μπιν Ίσα αλ Κχαλίφα, στο Παλάτι, στη Μανάμα, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης,, κατόπιν πρόσκλησης του Βασιλέως.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έφθασε στο Παλάτι το μεσημέρι, όπου πραγματοποιήθηκε επίσημη τελετή υποδοχής με στρατιωτικό άγημα να αποδίδει τιμές. Έγινε ανάκρουση των Εθνικών Ύμνων Κύπρου – Μπαχρέιν και ακολούθως ο Πρόεδρος και ο Βασιλιάς είχαν κατ΄ιδίαν συνάντηση.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπέγραψε το βιβλίο επισκεπτών του Παλατιού, στο οποίο έγραψε τα ακόλουθα:

«Εκφράζω την ειλικρινή μου εκτίμηση προς τον Βασιλιά Χαμάντ μπιν Ίσα αλ Κχαλίφα και στον Διάδοχο του Θρόνου και Πρωθυπουργό, Πρίγκιπα Σαλμάν μπιν Χαμάντ αλ Κχαλίφα, για την αμέριστη στήριξη τους στην προώθηση των διμερών μας σχέσεων και στην περαιτέρω ενίσχυση της μακροχρόνιας συνεργασίας και φιλίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Βασιλείου του Μπαχρέιν.

Αναγνωρίζω τη σοφή και με όραμα ηγεσία του Βασιλιά που έχει εδραιώσει το Βασίλειο του Μπαχρέιν ως ένα φάρο περιφερειακής και διεθνούς συνεργασίας, όπως και διαθρησκευτικού διαλόγου και ειρηνικής συνύπαρξης.

Αισθάνομαι μεγάλη τιμή για τη θερμή υποδοχή στο Παλάτι Qudaibiya με την ευκαιρία της επίσημης επίσκεψης μου και από την ανανεωμένη κοινή μας δέσμευση να προωθήσουμε και να αναβαθμίσουμε τις διμερείς μας σχέσεις.

Εύχομαι στον Μεγαλειότατο μια μακρά και ευήμερη βασιλεία και στον λαό του Βασιλείου του Μπαχρέιν συνεχή ειρήνη, ευημερία και επιτυχία.

Είθε να μακροημερεύσει η φιλία ανάμεσα στις δύο χώρες μας».