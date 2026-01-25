Σκιές φαίνεται να υπάρχουν στις σχέσεις Kυβέρνησης και δωρητών του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, που αφενός χρήζουν ενδελεχούς διερεύνησης και, αφετέρου, πυροδοτούν συζητήσεις στη Βουλή με δύο προτάσεις: Η πρώτη είναι αυτή του ΑΚΕΛ, που ζητά το κλείσιμο του Φορέα και μεταφορά τού αποθεματικού, των υποχρεώσεων και της κοινωνικής αποστολής του στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου. Η δεύτερη είναι αυτή του ΔΗΣΥ, που θέλει μεν τη διατήρησή του, αλλά και την πρόσθετη θωράκισή του. Υπάρχει βέβαια και μια Τρίτη πρόταση, αυτή της Κυβέρνησης, που τονίζει ότι δεν τίθεται θέμα κατάργησης του Φορέα, ο οποίος λειτουργεί σε πλαίσιο νομιμότητας, καθώς και ότι ενδεχόμενη κατάργησή του θα πλήξει την κοινωνική προσφορά που βρίσκεται σε ανθηρό δρόμο.

