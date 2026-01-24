Συναντήσεις σε πολιτικό και τεχνοκρατικό επίπεδο είχε η τετραμελής υπουργική αποστολή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η οποία ολοκλήρωσε το Σάββατο την επίσκεψη εργασίας στη χώρα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Σημειώνεται ότι η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση και εμβάθυνση των διμερών σχέσεων Κύπρου-ΗΑΕ στο πλαίσιο υλοποίησης του Κοινού Σχεδίου Δράσης των δύο χωρών.

Επικεφαλής της αποστολής ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, και με τη συμμετοχή του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλη Δαμιανού, της Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρίας Παναγιώτου, και του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Νικόδημου Δαμιανού.

Το Σάββαρο, η κυπριακή αντιπροσωπία πραγματοποίησε κοινή συνάντηση με τον Υπουργό Επενδύσεων των ΗΑΕ, Mohamed Hassan Alsuwaidi, κατά την οποία συζητήθηκαν πτυχές της οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας των δύο χωρών, με επικέντρωση στα θέματα επενδύσεων.

Πραγματοποιήθηκε επίσης κοινή συνάντηση της αντιπροσωπίας με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των ΗΑΕ, Sultan Ahmed Al Jaber. Στις συναντήσεις συζητήθηκαν επίσης ζητήματα που αφορούν τις αφαλατώσεις, τη διαχείριση υδατικών πόρων και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, καθώς και δυνατότητες συνεργασίας σε καινοτόμες και βιώσιμες τεχνολογικές λύσεις, με έμφαση στην ανθεκτικότητα έναντι της κλιματικής αλλαγής.

Ακολούθησαν συναντήσεις σε τεχνοκρατικό επίπεδο με εταιρείες αφαλάτωσης. Συζητήθηκαν επίσης προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα της τεχνολογίας, των ψηφιακών υποδομών, και της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Υπουργός Εξωτερικών είχε επίσης χωριστές συναντήσεις με την Υφυπουργό Εξωτερικών ΗΑΕ για Θέματα Ευρώπης, Lana Nusseibeh, την Υφυπουργό Εξωτερικών ΗΑΕ για Διεθνή Συνεργασία, Reem Hashimy, καθώς και με τον Ύπατο Εκπρόσωπο για τη Γάζα στο πλαίσιο του Ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 2803, Nickolay Mladenov. Κατά τις συναντήσεις αυτές ανταλλάχθηκαν απόψεις για ζητήματα περιφερειακού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων στη Γάζα, και στο Ουκρανικό.

Εξάλλου, την Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου, ο Υπουργός Εξωτερικών είχε συνάντηση με τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών των ΗΑΕ, Σεΐχη Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Στο περιθώριο της συνάντησης, οι δύο Υπουργοί υπέγραψαν Μνημόνιο Συναντίληψης για την εγκαθίδρυση Περιεκτικής Στρατηγικής Ενεργειακής Συνεργασίας, το οποίο θέτει ένα μακροπρόθεσμο και δομημένο πλαίσιο συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας, ενισχύοντας τη στρατηγική διάσταση των διμερών σχέσεων και τις προοπτικές ανάπτυξης κοινών πρωτοβουλιών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου.

