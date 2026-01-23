Σε άτυπη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στην Κύπρο, οι υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έθεσαν στο επίκεντρο το ζήτημα των επιστροφών μεταναστών, με ιδιαίτερη έμφαση στη Συρία και το Αφγανιστάν. Όπως δήλωσε κατά την έναρξη των εργασιών στη Λευκωσία ο Αυστριακός υπουργός Εσωτερικών Gerhard Karner, «είναι εξαιρετικά σημαντικό να προχωρήσει το θέμα των απελάσεων και σε ευρωπαϊκό επίπεδο», υπογραμμίζοντας ότι οι επιστροφές παραμένουν μία από τις κεντρικές προκλήσεις για την Ένωση.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Magnus Brunner ανέφερε ότι το ποσοστό επιστροφών στην ΕΕ αυξήθηκε το 2025 στο 27%, από 19% στις αρχές του προηγούμενου έτους, επισημαίνοντας ωστόσο πως «το ποσοστό αυτό απέχει ακόμη πολύ από το επιθυμητό». Σύμφωνα με τον ίδιο, πραγματοποιούνται και επιστροφές προς τη Συρία, μεταξύ άλλων με τη στήριξη της Frontex, ενώ σχεδόν 10.000 εθελοντικές επιστροφές στη χώρα υποστηρίχθηκαν συνολικά από τον ευρωπαϊκό οργανισμό.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως σημείωσε ο επίτροπος, συνεργάζεται στενά με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, διαθέτοντας χρηματοδότηση ύψους 620 εκατομμυρίων ευρώ για τα έτη 2026 και 2027. Στόχος είναι να καταστούν δυνατές οι επιστροφές, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη σταθερότητα τόσο στις χώρες προέλευσης όσο και στις γειτονικές τους περιοχές.

Ο κ. Karner ανέφερε επίσης ότι αρκετά κράτη-μέλη δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για το πώς η Αυστρία, ως η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα, κατάφερε να προχωρήσει σε απευθείας απελάσεις προς το Αφγανιστάν και τη Συρία. Όπως είπε, περίπου 1.000 Σύροι αποχώρησαν από την Αυστρία το 2025, είτε μέσω εθελοντικής επιστροφής είτε μέσω απελάσεων προς τη Συρία ή άλλα ευρωπαϊκά κράτη, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επανεξετάσεις περίπου 10.000 αιτήσεων ασύλου Σύρων πολιτών.

Στο περιθώριο της συνάντησης τέθηκε και το ζήτημα της ένταξης της Κύπρος στον χώρο Σένγκεν. Ο κ. Brunner δήλωσε ότι η Κύπρος «βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο», κάνοντας λόγο για συνεχιζόμενες τεχνικές αξιολογήσεις και βελτιώσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί. Όπως τόνισε, η διαδικασία ακολουθεί συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και κριτήρια, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καλείται στο τέλος να κρίνει εάν η χώρα είναι έτοιμη. «Ο χώρος Σένγκεν αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ασφάλεια της Ευρώπης στο σύνολό της», σημείωσε.



