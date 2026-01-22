Τέσσερα νέα σημεία διέλευσης από την Μια Μηλιά μέχρι το Πυρόι και τη Λουρουτζίνα δήλωσε ότι πρότεινε ο Τ/κ ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν λέγοντας πως ακόμα δεν θα ονοματίσει την μορφή της λύσης και πως η συζήτηση επικεντρώνεται στην επαναχρησιμοποίηση των «κοινών εξουσιών» βάσει της πολιτικής ισότητας, σε τομείς όπως οι υδρογονάνθρακες, η ενέργεια, οι θαλάσσιες ζώνες, οι εμπορικές οδούς, η ασφάλεια και η ιθαγένεια της ΕΕ.

Σε μακροσκελή κοινή συνέντευξή του προς την εφημερίδα Γενί Ντουζέν και το κανάλι Σιμ, που ανήκουν στον ίδιο όμιλο ΜΜΕ, ο Τ/κ ηγέτης είπε ότι ο στόχος του είναι πολύ σαφής. «Υδρογονάνθρακες, ενέργεια, θαλάσσιες ζώνες, εμπορικές οδοί, ασφάλεια και ιθαγένεια της ΕΕ: αυτά είναι κοινές αρμοδιότητες που μας αφαιρέθηκαν. Δεν σκοπεύω να ενεργήσω μόνος μου σε αυτούς τους τομείς. Αυτές οι εξουσίες πρέπει να χρησιμοποιούνται από κοινού βάσει της πολιτικής ισότητας».

Ο κ. Έρχιουρμαν ανέφερε ότι δεν θα προβεί στην ονομασία του μοντέλου λύσης πριν οριστικοποιηθούν οι διαδικασίες και η μεθοδολογία στις συζητήσεις. «Δεν θα ονομάσω τη μορφή της λύσης προς το παρόν. Επειδή δεν θέλω να διαταράξω τη μεθοδολογία μου». Πρόσθεσε ότι θα ήταν λάθος να εμβαθύνει κανείς στην ουσία πριν ολοκληρωθούν οι προετοιμασίες για την μεθοδολογία. «Το να προτείνεις αυτό που θα συζητήσεις πριν ολοκληρωθούν τα μεθοδολογικά στοιχεία και ληφθούν οι διαδικαστικές αποφάσεις σημαίνει ότι ξεκινάς μια ουσιαστική συζήτηση».

Το να κλείσει η συζήτηση απλώς με την ονομασία του μοντέλου λύσης δεν θα δημιουργούσε πρόοδο και το σημαντικό είναι να γίνουν τα σωστά βήματα, πρόσθεσε. «Τελειώνει το πρόβλημα όταν γίνεται αποδεκτό ως ομοσπονδία; Αντίθετα, δεν έχετε συζητήσει απολύτως τίποτα» είπε, για να προσθέσει «ας κάνουμε τα σωστά βήματα κι ας το ορίσουν αυτά».

Κατά τον Τουφάν Έρχιουρμαν, η βούληση για την επίλυση μιας σύγκρουσης δεν πρέπει να μετριέται μόνο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αλλά και από τα βήματα που γίνονται στην καθημερινή πολιτική πρακτική. «Υπάρχει ένα αφήγημα που λέει ότι ‘θα αξιολογηθούμε όταν καθίσουμε στο τραπέζι’ σχετικά με το αν θέλουμε λύση ή όχι. Το επεκτείνω. Θα πρέπει επίσης να αξιολογηθούμε από αυτό που κάνουμε εκτός τραπεζιού σχετικά με το αν θέλουμε λύση ή όχι» είπε και αναφέρθηκε στη σημασία των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Ο κ. Έρχιουρμαν δήλωσε ότι όσοι αναζητούν λύση πρέπει επίσης να ενεργούν σε ρεαλιστική βάση, λέγοντας ότι η τουρκική διάσταση είναι αναπόφευκτη. «Για όλους σε αυτή τη χώρα που θέλουν μια λύση, συμπεριλαμβανομένου και εμού, πρέπει να γνωρίζουμε ότι μια λύση εναντίον της Τουρκίας είναι τεχνικά αδύνατη». Σημείωσε δε ότι οι Τ/κ δεν είχαν ποτέ «πρόεδρο» που να είχε συνομιλίες «εναντίον της Τουρκίας».

Αναφερόμενος στα οδοφράγματα τόνισε την ανάγκη για ένα δεύτερο σημείο διέλευσης οχημάτων στη Λευκωσία, λέγοντας πως εργάζονται πάνω σε έναν χάρτη που στοχεύει σε 4 σημεία διέλευσης, ξεκινώντας από τη Μια Μηλιά και μέχρι το Πυρόι και την Λουρουτζίνα.

«Το άνοιγμα ενός νέου οδοφράγματος δεν είναι οικονομικά επωφελές για τους Τουρκοκύπριους. Αλλά αυτό δεν με ανησυχεί καθόλου. Αυτό που με ανησυχεί είναι να μην υποφέρει ο λαός μας στις διελεύσεις» είπε.

Κληθείς να σχολιάσει ισχυρισμούς ότι ο Αμερικανός Πρόεδρο θα παρέμβει στην Κύπρο κι αν υπάρχει κάποια σχετική προετοιμασία, ο Τουφάν Έρχιουρμαν είπε πως αυτά είναι φήμες. Δεν έχουν, συμπλήρωσε, τίποτα επίσιμα και υπενθύμισε ότι το Κυπριακό θεωρείται δικοινοτικό πρόβλημα που στην τρέχουσα συγκυρία, έχει γίνει πιο διεθνές. «Επομένως, οι εγγυήτριες χώρες βρίσκονται νόμιμα στο τραπέζι. Είναι κοινώς γνωστό ότι και άλλες περιφερειακές και διεθνείς δυνάμεις εκτός από αυτές είναι παρούσες κάπου γύρω από το τραπέζι».

Κατά τον Τ/κ ηγέτη, το Κυπριακό πρέπει να αντιμετωπιστεί σε αυτό το πλαίσιο και οι προσεγγίσεις «λύσης από έξω» δεν είναι σωστές. «Ακούμε τις φήμες, αλλά δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στις επίσημες επαφές» ανέφερε.

Αναφερόμενος στην πρότασή του για δύο ομάδες ποδοσφαίρου U-14 από τη «βόρεια και τη νότια Κύπρο» - κατά την έκφρασή του - να παίξουν έναν αγώνα, δεν έγινε δεκτή και ο λόγος που δόθηκε ήταν ότι οι ε/κ ομάδες είναι μέλη διεθνών ομοσπονδιών και θα αντιμετώπιζαν προβλήματα με αυτές τις ομοσπονδίες εάν επρόκειτο να παίξουν έναν τέτοιο αγώνα.

Για το θέμα των παιδιών μεικτών γάμων, ο Τουφάν Έρχιουρμαν είπε ότι το έθεσε και σε συναντήσεις του με Πρέσβεις δείχνοντας έγγραφα και το θεωρεί «κατάφωρη παραβίαση». «Υπάρχει ακραία πολιτική ανισότητα εδώ. Επομένως, λαμβάνουμε γρήγορα μέτρα για τα παιδιά μας που είναι θύματα μικτών γάμων. Συνεχίζουμε το έργο μας στις εν λόγω υποθέσεις» είπε.

Ανέφερε ότι οι αξιωματούχοι της ΕΕ που συνάντησε επίσης δεν υποστήριξαν ότι η κατάσταση ήταν φυσιολογική. «Κανένας από τους αξιωματούχους ή τους πρέσβεις της ΕΕ που συνάντησα δεν είπε ότι αυτό ήταν φυσιολογικό» είπε.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Imagine, ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δεν το έθεσε στο τραπέζι.

«Εκλογές» στα κατεχόμενα

Αναφερόμενες στις επερχόμενες «βουλευτικές» και «τοπικές εκλογές» στα κατεχόμενα που κανονικά πρέπει να διεξαχθούν Ιανουάριο 2027 και Δεκέμβριο 2026 αντίστοιχα ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι αυτό δημιουργεί ένα αναποτελεσματικό χρονοδιάγραμμα κι αποδυναμώνει την ικανότητα της «κυβέρνησης» να λειτουργήσει.

Συζήτησε, ανέφερε, το θέμα με «κρατικούς» αξιωματούχους και την «πιθανή απώλεια χρόνου». «Θα ήταν μια πολύ σοβαρή σπατάλη χρόνου για το έργο της κυβέρνησης. Θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει τη συμπεριφορά των ψηφοφόρων. Επομένως, δεν νομίζω ότι είναι σωστό να έχουμε δύο εκλογικές αναμετρήσεις τόσο κοντά η μία στην άλλη. Δεν έχω καμία νομική εξουσία πέρα από αυτήν» είπε.

Ο κ. Έρχιουρμαν ανέφερε εξάλλου ότι συζήτησε με τον Τούρκο Αντιπρόεδρο Τζεβντέτ Γιλμάζ το θέμα της απαγόρευσης εισόδου Τ/κ στην Τουρκία και το θέτει σε κάθε συνάντηση που έχει. «Δεν ξέρω αν αυτοί οι κώδικες θα καταργηθούν ή όχι. Αλλά επειδή εμπλέκονται οι δικοί μου πολίτες, πρέπει να ξέρω τουλάχιστον τον λόγο» είπε. Ξεκίνησε, πρόσθεσε, μια διεργασία και περιμένουν τα αποτελέσματα.

Πηγή: ΚΥΠΕ