Με ισχυρή διακομματική στήριξη εγκρίθηκε από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών ο νόμος Eastern Mediterranean Gateway Act, σηματοδοτώντας αναβάθμιση του ρόλου της Ανατολικής Μεσογείου ως στρατηγικού συνδέσμου μεταξύ Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης. Το νομοσχέδιο, που κατατέθηκε με πρωτοβουλία των βουλευτών Μπραντ Σνάιντερ και Γκας Μπιλιράκης, πέρασε από την Επιτροπή με ψήφους 45 υπέρ και 2 κατά.

Στην κοινή προσπάθεια συμμετείχαν επίσης οι βουλευτές Νικόλ Μαλλιωτάκη, Ντίνα Τάιτους και Κρις Πάπας, υπογραμμίζοντας τον ευρύ πολιτικό χαρακτήρα της πρωτοβουλίας.

Ο Μπραντ Σνάιντερ τόνισε ότι η Ανατολική Μεσόγειος αναδεικνύεται σε κεντρικό κόμβο ενέργειας και υποδομών που συνδέει την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Ινδία, υπογραμμίζοντας πως ο νέος νόμος διασφαλίζει ότι η αμερικανική διπλωματία συμβαδίζει με αυτή τη γεωοικονομική μετατόπιση. Όπως σημείωσε, η νομοθεσία ενισχύει τις στρατηγικές σχέσεις των ΗΠΑ με την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ και την Αίγυπτο, στηρίζοντας παράλληλα τον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης (IMEC).

Από την πλευρά του, ο Γκας Μπιλιράκης, συμπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Ελληνικών Υποθέσεων, υπογράμμισε ότι η στήριξη του εν λόγω διαδρόμου είναι καθοριστική για την ενεργειακή ασφάλεια, την οικονομική διασύνδεση και τη σταθερότητα της περιοχής. Όπως επισήμανε, η πρωτοβουλία προσφέρει μια διαφανή και βιώσιμη εναλλακτική απέναντι στην κινεζική Πρωτοβουλία «Ζώνη και Δρόμος», ενισχύοντας τις αμερικανικές συμμαχίες.

Ο Κρις Πάπας ανέδειξε τη σημασία της εμβάθυνσης των σχέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών με τους συμμάχους τους στην Ανατολική Μεσόγειο και πέραν αυτής, επισημαίνοντας ότι η νέα νομοθεσία θα ενισχύσει τον συντονισμό σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας, ενέργειας και υποδομών. Στο ίδιο πνεύμα, η Νικόλ Μαλλιωτάκη έκανε λόγο για θεσμική ενίσχυση της συνεργασίας με Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ και Αίγυπτο, με μακροπρόθεσμο στρατηγικό ορίζοντα.

Η Ντίνα Τάιτους υπογράμμισε ότι η επένδυση στην Ανατολική Μεσόγειο και η αναγνώρισή της ως κρίσιμου κρίκου του διαδρόμου Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης εξυπηρετεί άμεσα τα αμερικανικά συμφέροντα, ενισχύοντας τόσο την ενεργειακή ασφάλεια όσο και την αμυντική συνεργασία.

Ο νόμος προβλέπει, μεταξύ άλλων, την αναβάθμιση της Ανατολικής Μεσογείου στην αμερικανική εξωτερική πολιτική, τη θεσμοθέτηση στρατηγικών διαλόγων με εταίρους του διαδρόμου, τη στήριξη διασυνοριακών έργων υποδομών και ενεργειακών διασυνδέσεων, τη διεύρυνση προγραμμάτων καινοτομίας ΗΠΑ–Ισραήλ στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και την αξιολόγηση πολυμερών μοντέλων περιφερειακού συντονισμού, όπως το κυπριακό κέντρο CYCLOPS.

Η έγκριση του νομοσχεδίου από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων θεωρείται κρίσιμο βήμα πριν την εισαγωγή του στην ολομέλεια της Βουλής, επιβεβαιώνοντας τη διακομματική βούληση της Ουάσινγκτον να επενδύσει στρατηγικά στην Ανατολική Μεσόγειο ως πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας, οικονομικής διασύνδεσης και γεωπολιτικής σταθερότητας.