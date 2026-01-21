Απαντά ο Ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου αναφορικά με τα περί έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για διασπάθιση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Κάνει λόγο για fake news, αποδίδοντας όσα λέγονται σε προεκλογικές σκοπιμότητες ενόψει βουλευτικών εκλογών.

Ο Ευρωβουλευτής σε χτεσινή του παρέμβαση είχε εκφράσει άγνοια για διενέργεια έρευνας εναντίον του και είχε σημειώσει ότι θα απαντούσε μέσω βίντεο κάτι που έπραξε.

