Την πρόθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος να υποβάλει τροπολογίες για την εισαγωγή ποινής στη νομοθεσία για όσους κακομεταχειρίζονται νεκρό ζώο, ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου σημειώνοντας ότι σε άλλες χώρες κάτι τέτοιο τιμωρείται και με ποινή φυλάκισης.

Μέλη της Επιτροπής εξέφρασαν τον αποτροπιασμό τους για το περιστατικό κακομεταχείρισης χελώνας στην περιοχή Χλώρακας. Τέθηκε ακόμη η ανάγκη για ουσιαστική πρόληψη και αποτροπή παρόμοιων φαινομένων.

Η Επιτροπή συζήτησε για τα αυξανόμενα περιστατικά κακομεταχείρισης των ζώων, ενώ η συζήτηση επικεντρώθηκε στο περιστατικό κακοποίησης χελώνας σε παραλία της κοινότητας Χλώρακας.

Ο κ. Θεοπέμπτου, σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία, είπε ότι κατά τη συζήτηση, «μετά που είδαμε το απαράδεκτο βίντεο για τη χελώνα στη Χλώρακα», «διαφάνηκε ότι υπάρχει ίσως ένα κενό όσον αφορά την ενημέρωση και την εκπαίδευση του προσωπικού των τοπικών αρχών για τα πρωτόκολλα τα οποία πρέπει να εφαρμόζονται όταν βρίσκουν νεκρά ζώα και πως τα διαχειρίζονται, ιδιαίτερα σε προστατευμένες περιοχές».

Διαφάνηκε επίσης, είπε, και ένα γενικό νομοθετικό κενό για το πώς συμπεριφέρεται κάποιος σε ένα νεκρό ζώο. Σε άλλες χώρες, είπε, αυτό τιμωρείται ακόμα και με ποινές φυλάκισης. Επομένως, είπε έχουν συμφωνήσει στην Επιτροπή Περιβάλλοντος να υποβάλουν τροποποιήσεις για να υπάρχει στη νομοθεσία ξεκάθαρη ποινή για κάποιον ο οποίος κακομεταχειρίζεται νεκρό ζώο. Σύμφωνα με τον κ. Θεοπέμπτου, αυτό είναι ένα από τα θέματα από το οποίο θα δουν «άμεσα» σε επόμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος.

Η Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Μαρίνα Νικολάου, σημείωσε ότι πρόσφατα είδε το φως της δημοσιότητας «ένα σοκαριστικό περιστατικό κακοποίησης χελώνας στη Χλώρακα με εμπλοκή όπως σήμερα παραδέχτηκε και ο ίδιος ο Κοινοτάρχης τεσσάρων εργαζομένων του Κοινοτικού Συμβουλίου». «Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό μαζί με τις δεκάδες καταγγελίες που δεχόμαστε καθημερινά για κακοποίηση ζώων προκαλεί αποτροπιασμό και οργή στην κοινωνία», είπε.

«Ως ΑΚΕΛ δηλώνουμε κατηγορηματικά την αντίθεσή μας σε κάθε μορφή βίας απέναντι στα ζώα. Η κακοποίηση των ζώων δεν είναι απλώς μια παράβαση, είναι επίθεση στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την ίδια τη ζωή, το σεβασμό στην ίδια τη ζωή», πρόσθεσε.

Η κ. Νικολάου είπε ακόμη ότι «δεν αρκεί η καταδίκη ενός από τα πολλά περιστατικά τα οποία συμβαίνουν στον τόπο μας καθημερινά. Είναι απαραίτητο να αναληφθούν άμεσες ευθύνες από τις αρμόδιες αρχές ώστε να υπάρξει ουσιαστική πρόληψη αλλά και αποτροπή παρόμοιων φαινομένων». Η Αστυνομία των Ζώων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος αλλά και το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχουν την ευθύνη να ενεργοποιήσουν άμεσα όλους τους μηχανισμούς, κύρια της πρόληψης αλλά ταυτόχρονα διερεύνησης και επιβολής ποινών εκεί και όπου χρειάζεται, είπε.

Εξέφρασε την πρόθεση της Επιτροπής να νομοθετήσουν «εκεί και όπου χρειάζεται ούτως ώστε να αποτραπούν ανάλογα περιστατικά στο μέλλον».

«Παραδειγματική τιμωρία» ζήτησε ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρίστος Ορφανίδης, σε σχέση με το βίντεο της κακοποίησης της χελώνας στην παραλία περιοχής της κοινότητας της Χλώρακας. «Έστω και νεκρή, όπως δηλώνεται από τα αρμόδια τμήματα, να ήταν, η βαναυσότητα των χτυπημάτων προσβάλλει τον άνθρωπο», είπε στις δικές του δηλώσεις. «Η ηθική δεν μας επιτρέπει να πούμε ότι περιποιεί τιμή, και η Αστυνομία προσάπτει καταγγελία για οχληρία, κάτι που θεωρώ ανεπίτρεπτο», είπε, προσθέτοντας ότι είναι «καταγγελία χάδι». «Γι’ αυτό ζητούμε την παραδειγματική τιμωρία, το ζητά και το απαιτεί η κοινωνία στην ολότητα της», είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ