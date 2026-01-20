Στραγγαλισμένη στη γραφειοκρατία παραμένει η ανάπτυξη.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, μπορεί οι πολεοδομικές και οικοδομικές άδειες πλέον να εκδίδονται εντός 40 ή 80 ημερών, αναλόγως μεγέθους ανάπτυξης, ωστόσο, οι συσσωρευμένες αιτήσεις του παρελθόντος έγιναν «βουνό».

Ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι δεν είναι λύση να δουλεύει ένα κομμάτι της Δημόσιας Υπηρεσίας από το πρωί μέχρι το βράδυ «Είναι υπερβολικά μεγάλος ο αριθμός των αιτήσεων». Είπε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε στην αναβάθμιση του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης, ο οποίος μετά τον οικονομικό μαρασμό λόγω απώλειας χρηματοδότησης από το πρόγραμμα διαβατηρίων, αναβαθμίστηκε, έχοντας λάβει ήδη 28 εκατομμύρια ευρώ.

«Με τις ενέργειες, που έχουμε κάνει και την αναβάθμισή του, την περασμένη χρονιά, το 2025, έχει ξεκινήσει ανέγερση 180 μονάδων και το 2026 στις 260. Άρα, μιλούμε για 440 μονάδες σε δύο χρόνια ξεκινούν, σε αντίθεση με 20 κάτι τα προηγούμενα τρία χρόνια». Συνέχισε ο κ. Ιωάννου.

Σε ότι αφορά στη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σχολίασε το γεγονός ότι στον νόμο οι συνολικά 93 αντιδήμαρχοι δεν έχουν καθορισμένα καθήκοντα. Σε σχετική ερώτηση, αν ένας Δήμαρχος δε θέλει να του καθορίσει καθήκοντα μπορεί να τον αφήσει...να είναι τουρίστας, ο ΥΠΕΣ απάντησε ότι «δικαιούται».

Όπως είπε, η κυβέρνηση πήρε σχετική τροποποίηση στη Βουλή και το αν θα εκχωρηθούν στους αντιδημάρχους εκτελεστικά καθήκοντα ή όχι τελικά, θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης με την Ένωση Δήμων.