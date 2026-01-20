Με τον Πρόεδρο, Νικόλα Παπαδόπουλο και την Αναπληρώτρια Πρόεδρο του ΔΗΚΟ, που συμμετέχει στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, καθώς και τον Βουλευτή των Οικολόγων, Χαράλαμπο Θεοπέμπτου είχε σήμερα συναντήσεις ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου (ΣΑΚ), Άγγελος Νικολάου και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής στο πλαίσιο επαφών του συνδέσμου με όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα με κύριο αντικείμενο τη μονομερή – όπως αναφέρεται - απόφαση της ηγεσίας της Αστυνομίας για τη διαφοροποίηση του ωραρίου εργασίας των αστυνομικών και τη συνεπακόλουθη μείωση των ημερών ανάπαυσης των μελών μας, καθώς και άλλα επιμέρους ζητήματα που απασχολούν το προσωπικό της Αστυνομίας.

Σε ανακοίνωση του ΣΑΚ αναφέρεται ότι αι στις δύο συναντήσεις εκφράστηκε ξεκάθαρη στήριξη στο δίκαιο και τεκμηριωμένο αίτημα του συνδέσμου για επαναφορά του ωραρίου εργασίας, ενώ τονίστηκε η ανάγκη σεβασμού των εργασιακών δικαιωμάτων και των εργασιακών σχέσεων.

Όπως υπογραμμίστηκε, η απρόσκοπτη συνέχιση του κρίσιμου έργου που επιτελεί η Αστυνομία, τόσο για την προστασία των πολιτών όσο και για τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης, είναι υψίστης σημασίας. «Για τον λόγο αυτό, κρίνεται επιβεβλημένη η άρση μονομερών αποφάσεων που δύνανται να πλήξουν την επιχειρησιακή ικανότητα της Αστυνομίας καθώς και η ουσιαστική διεξαγωγή κοινωνικού διαλόγου στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων οργάνων».

Ο ΣΑΚ αναφέρει ότι θα συνεχίσει τον κύκλο επαφών του με όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων σχετικά με την εν λόγω απόφαση που θεωρεί ότι επηρεάζει αρνητικά τη συλλογική λειτουργία του σώματος, υπονομεύει τις αρχές του κοινωνικού διαλόγου και θέτει υπό αμφισβήτηση κεκτημένα εργασιακά δικαιώματα των αστυνομικών.

Στην ανακοίνωση του ΣΑΚ για τη συνάντηση με τον κ. Θεοπέμπτου γίνεται επίσης αναφορά στην ανάγκη σεβασμού των εργασιακών δικαιωμάτων και του θεσμοθετημένου κοινωνικού διαλόγου και πως «σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία, ο κοινωνικός διάλογος αποτελεί υποχρέωση και όχι επιλογή, ιδιαίτερα όταν λαμβάνονται αποφάσεις που επηρεάζουν την επιχειρησιακή ικανότητα της Αστυνομίας».

Διαβάστε επίσης: ΥΠΟΙΚ στο ECOFIN: Η ενίσχυση οικονομικής αυτονομίας και θέσης ΕΕ βασικές αρχές

Πηγή: ΚΥΠΕ