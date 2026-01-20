Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη υποδέχθηκε επίσημα το πρωί της Τρίτης στο κτήριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο η Πρόεδρός του Ρομπέρτα Μέτσολα.

Τον Πρόεδρο υποδέχθηκε η κ. Μέτσολα από την κεντρική είσοδο του εμβληματικού κτηρίου από όπου μπαίνουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Ακολούθως στάθηκαν δίπλα από τις σημαίες της Κυπριακής Δημοκρατίας και της ΕΕ και έγινε ανάκρουση του εθνικού ύμνου και της «Ωδής στη Χαρά».

Αυτή την ώρα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και η κ. Μέτσολα πραγματοποιούν διμερή συνάντηση ενώ ακολουθούν διευρυμένες συνομιλίες.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θα παρουσιάσει τις προτεραιότητες της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ ενώπιον της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τον Πρόεδρο συνοδεύουν στο Στρασβούργο ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων Μαριλένα Ραουνά, ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Βίκτωρας Παπαδόπουλος, η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή ΈνωσηΧριστίνα Ράφτη και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Δείτε ζωντανά την ομιλία του Προέδρου στο Ευρωπαικό Κοινοβούλιο:

Πηγή: ΚΥΠΕ