Με προσεκτικούς τόνους και σαφείς αιχμές για τον χρόνο και τον τρόπο δημοσιοποίησης του επίμαχου βίντεο, τοποθετήθηκε ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, μιλώντας στην εκπομπή Sunday Night ενώ στο τέλος είπε πως έδωσε και κάποιες συμβουλές στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για τον τρόπο χειρισμού του ζητήματος.



Ο κ. Αναστασιάδης σημείωσε ότι η χρονική στιγμή δημοσιοποίησης του βίντεο, «την επόμενη της ανάληψης της Προεδρίας», δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι εγείρονται ερωτήματα για τις προθέσεις όσων προχώρησαν στη δημοσιοποίησή του. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο μοντάζ του υλικού, επισημαίνοντας ότι δεν ακούγονται οι ερωτήσεις της «άλλης πλευράς», γεγονός που, όπως είπε, αλλοιώνει την πλήρη εικόνα.



Ο τέως Πρόεδρος αναγνώρισε ότι όσα ακούγονται στο βίντεο είναι τέτοια που «προκαλούν οπωσδήποτε την αντίδραση και βεβαίως το πρόβλημα». Ωστόσο, υπογράμμισε την ανάγκη προσοχής, τονίζοντας τον σεβασμό στις διαδικασίες και στη συνταγματική επιταγή του τεκμηρίου της αθωότητας.



Σύμφωνα με τον κ. Αναστασιάδη, οι πολιτικές ευθύνες έχουν ήδη αναληφθεί μέσω της παραίτησης της Πρώτης Κυρίας και του κ. Χαραλάμπους. Κάλεσε δε τις πολιτικές δυνάμεις να επιδείξουν νηφαλιότητα και να αναμείνουν τα αποτελέσματα των ερευνών, αποφεύγοντας, όπως είπε, την εργαλειοποίηση μιας κρίσης που είναι σοβαρή, αλλά δεν πρέπει να οδηγήσει σε υπερβολές με αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.



Ο τέως Πρόεδρος υπενθύμισε ότι ο Γενικός Εισαγγελέας έχει ήδη διορίσει ποινικό ανακριτή και ότι διερευνώνται όλα όσα αφορούν τόσο το βίντεο όσο και τις δηλώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό. «Καλό είναι να επιδείξουμε μια αυτοσυγκράτηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Ερωτηθείς αν είχε επικοινωνία με τον νυν Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο κ. Αναστασιάδης επιβεβαίωσε ότι μίλησε μαζί του, εκφράζοντας τη λύπη του και υποδεικνύοντας ορισμένα σημεία που, κατά την εκτίμησή του, θα μπορούσαν να συμβάλουν στη μείωση των εντάσεων. «Μένω μέχρι εδώ», κατέληξε.



