Στο νέο Ειδικό Σχέδιο Κοινωφελούς Εργασίας για δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), επικεντρώθηκε συνάντηση που είχαν στις 15 Ιανουαρίου εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) με την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας, Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΠΣΣΕ, κατά τη συνάντηση, που ήταν εποικοδομητική, έγινε ανταλλαγή απόψεων για το πρόγραμμα Κοινοτικής Εργασίας Χωρίς Αμοιβή, το σχέδιο κρατικών ενισχύσεων, τις ρυθμίσεις που έγιναν μετά την ψήφιση των Κανονισμών του ΠΣΣΕ και την ιστορική σημασία της υπογραφής της Συλλογικής Σύμβασης των εργαζομένων των ΣΚΕ/ΕΚΕ

Επίκεντρο της συνάντησης, όπως αναφέρεται, αποτέλεσε το νέο Ειδικό Σχέδιο Κοινωφελούς Εργασίας για δικαιούχους του ΕΕΕ, με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στο πλαίσιο της Κοινωνικής Παρέμβασης. Το Σχέδιο αποτελεί πρόσθετη δράση του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, η οποία θα υλοποιηθεί από την ΥΔΕΠ σε συνεργασία με το ΠΣΣΕ. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ευχαρίστησε την Υφυπουργό για την εμπιστοσύνη που δείχνει στο ΠΣΣΕ και ακολούθησε ενημέρωση για την πορεία των μέχρι τώρα διαδικασιών, αναφέρεται.

Επιπρόσθετα, έγινε αναφορά στο Διεθνές Έτος Εθελοντών 2026, όπου ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ επεσήμανε τη σημασία ορισμού του ΠΣΣΕ ως Εθνικού Σημείου Επαφής του έτους σε συντονισμό με το Υφυπουργείο και τον Επίτροπο του Πολίτη.

Η Υφυπουργός διαβεβαίωσε ότι θα στηρίξει το έργο του ΠΣΣΕ, ώστε να επιτελέσει αποτελεσματικά τον ρόλο του στον τομέα του εθελοντισμού και των ΜΚΟ, σημειώνοντας παράλληλα ότι προγραμματίζεται και φέτος η διεξαγωγή του καθιερωμένου Διαλόγου της Υφυπουργού με τις Εθελοντικές Οργανώσεις/ΜΚΟ.

Όπως αναφέρεται, στη συνάντηση επιβεβαιώθηκε η κοινή πρόθεση για συνέχιση της στενής συνεργασίας μεταξύ του ΠΣΣΕ και του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, με έμφαση στην υλοποίηση στοχευμένων δράσεων κοινωνικής πολιτικής και στην ενδυνάμωση του ρόλου του εθελοντισμού και των ΜΚΟ στην κυπριακή κοινωνία.

Πηγή: ΚΥΠΕ