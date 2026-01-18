«Ύψιστη προτεραιότητα της ελληνοκυπριακής πλευράς παραμένει η απελευθέρωση και η επανένωση της Κύπρου» ανέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, κατά τη διάρκεια του επιμνημόσυνου λόγου του στο ετήσιο εθνικό μνημόσυνο του ήρωα της ΕΟΚΑ, Μάρκου Δράκου, την Κυριακή στη Λευκωσία.

Ο κ. Ιωάννου μίλούσε στην τελετή που διοργάνωσε το Β΄ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δομετίου. Αναφερόμενος στη δράση του Μάρκου Δράκου, σημείωσε πως υπήρξε «ένας από τους πρώτους που ανταποκρίθηκαν με θάρρος, αυτοθυσία και ακλόνητη πίστη στην ελευθερία», ενώ η συμβολή του χαρακτηρίστηκε «καθοριστική στην έναρξη και την εξέλιξη του Αγώνα». Όπως είπε, ο ήρωας πρόσφερε τη ζωή του «για να χαρίσει στον κυπριακό λαό και στις γενιές Κυπρίων το φως της ελευθερίας».

Ο κ. Ιωάννου τόνισε πως η θυσία των αγωνιστών υπενθυμίζει ότι «η ελευθερία δεν είναι δεδομένη» και πως «η αξιοπρέπεια ενός λαού δεν χαρίζεται, αλλά κερδίζεται με αγώνα». Παράλληλα, επεσήμανε πως το Κυπριακό παραμένει «ανοικτή πληγή για τον τόπο και τον λαό μας», 51 χρόνια μετά την εισβολή.

Σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες επίλυσης, ο Υπουργός ανέφερε πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εργάζεται με βάση τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος, όπως είπε, είναι η «επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο όπου διακόπηκαν στο Crans-Montana το 2017».

Ο κ. Ιωάννου σημείωσε ότι οι ενέργειες της ελληνοκυπριακής πλευράς οδήγησαν στην «ουσιαστική ενεργοποίηση τόσο της διεθνούς κοινότητας όσο και της ΕΕ». Ως απτά αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας ανέφερε τον διορισμό της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, καθώς και του Προσωπικού Απεσταλμένου της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κλείνοντας, ο Υπουργός Εσωτερικών υπογράμμισε ότι «παρά τις δυσκολίες, τα εμπόδια και τις προκλήσεις», η πλευρά μας θα συνεχίσει με επιμονή για μια «λειτουργική και βιώσιμη λύση». Μια λύση, η οποία, όπως ανέφερε, «θα διασφαλίζει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες ολόκληρου του κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, και θα δημιουργεί συνθήκες ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας».

Πηγή: ΚΥΠΕ

