Στο Υπουργείο Άμυνας καταβάλλονται διαρκείς προσπάθειες ώστε η Εθνική Φρουρά να βρίσκεται σε συνεχή πορεία εξέλιξης, εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης, προκειμένου να εκπληρώνει αποτελεσματικά την αποστολή της και να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις και προκλήσεις, είπε σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος» ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας.

Μεταξύ άλλων, ο Υπουργός μίλησε για την ενίσχυση των εξοπλιστικών προγραμμάτων της Εθνικής Φρουράς, μέσα από τις διακρατικές συμφωνίες της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, αλλά και μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα SAFE της ΕΕ.

Όσον αφορά τη συμμετοχή της Κύπρου στο πρόγραμμα SAFE, το οποίο προνοεί για την Κυπριακή Δημοκρατία ποσό ύψους €1,2 δισ., ο Βασίλης Πάλμας είπε ότι για ένα μικρό κράτος-μέλος της ΕΕ, όπως η Κύπρος, το SAFE μπορεί να προσφέρει ουσιαστική ενίσχυση της αμυντικής του θωράκισης, παρέχοντας πρόσβαση σε χρηματοδότηση για την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών και τη συμμετοχή σε κοινές ευρωπαϊκές προμήθειες.

Παράλληλα, πρόσθεσε, πέραν της ενίσχυσης της ασφάλειας εφοδιασμού, συμβάλλει στην ενδυνάμωση της συμμετοχής της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας σε ευρωπαϊκά συνεργατικά σχήματα. «Η συμμετοχή στο πρόγραμμα SAFE αποφέρει σημαντικά οφέλη σε πολιτικό επίπεδο».

Επιπλέον, ανέφερε ότι σε μικρό χρονικό διάστημα αναμένεται επίσκεψη αντιπροσωπείας του Οργανισμού Συνεργασίας για την Αμυντική Ασφάλεια (DSCA – Defense Security Cooperation Agency), με σκοπό την παροχή περαιτέρω πληροφοριών σχετικά με τα προγράμματα Excess Defense Articles και Foreign Military Sales.

«Ως Υπουργείο Άμυνας έχουμε εξετάσει επιλογές στο πλαίσιο των προγραμμάτων FMS και EDA και είμαστε σε συνεννόηση με τις αμερικανικές αρχές, με στόχο την προώθηση περαιτέρω διαβουλεύσεων και την αξιολόγηση συγκεκριμένων προγραμμάτων, σύμφωνα με τις επιχειρησιακές μας ανάγκες και τις στρατηγικές μας προτεραιότητες», είπε.

Ερωτηθείς για τον ρόλο της κυπριακής αμυντικής βιομηχανίας στις προσπάθειες ενίσχυσης της αμυντικής θωράκισης της Κυπριακής Δημοκρατίας, είπε ότι αυτός είναι σημαντικός και πολυδιάστατος, που, πέραν του ότι εξυπηρετεί τις ανάγκες σε συγκεκριμένους τομείς, ενισχύει την αυτονομία και την ανθεκτικότητα της χώρας, μειώνοντας την εξάρτηση από εξωτερικούς προμηθευτές.

Απαντώντας σε ερώτηση για την πρόσφατη επίσκεψή του στο Ισραήλ, είπε ότι με τον Ισραηλινό ομόλογό του «εξετάσαμε ζητήματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις των χωρών μας στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας», διαβεβαιώνοντας ότι τυχόν προμήθειες σε εξοπλιστικά προγράμματα αξιολογούνται συνεχώς από τις αρμόδιες διευθύνσεις, με γνώμονα τις εκάστοτε συνθήκες, τις επιχειρησιακές ανάγκες, τις οικονομικές δυνατότητες και τις προτεραιότητες του στρατεύματος.

«Ως Υπουργείο Άμυνας, λαμβάνουμε κάθε αναγκαίο μέτρο, ώστε η Εθνική Φρουρά, ο κύριος προασπιστής της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας Κυπριακής Δημοκρατίας να εξοπλίζεται επαρκώς και να ενισχύει την αμυντική της ικανότητα και την αποτρεπτική της ισχύ», είπε, προσθέτοντας ότι τα εξοπλιστικά προγράμματα που υλοποιεί η Κυπριακή Δημοκρατία, ένα ημικατεχόμενο κράτος για πάνω από πενήντα χρόνια, σε μια περιοχή με εντάσεις και συγκρούσεις, δεν στρέφονται κατά κανενός. «Στοχεύουν αποκλειστικά στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας και στη διασφάλιση της ειρήνης, της εθνικής κυριαρχίας και της ασφάλειας των πολιτών της».

Εξάλλου, είπε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, ιδίως την τελευταία δεκαετία, έχει προχωρήσει στη σύναψη μιας σειράς από διμερείς, τριμερείς και πολυμερείς συνεργασίες με φίλες χώρες, που υποστηρίζουν την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την πρόσβαση σε σύγχρονο αμυντικό εξοπλισμό και την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις ασφαλείας, και ταυτόχρονα διευρύνουν τις δυνατότητες στρατιωτικής εκπαίδευσης και ενισχύουν την επιχειρησιακή διαλειτουργικότητα μεταξύ των κρατών.

Πηγή: ΚΥΠΕ

