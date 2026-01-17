Στη μεγάλη προσφορά του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Γιώργου Βασιλείου προς την πατρίδα αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης στον επικήδειο λόγο που εκφώνησε κατά την εξόδιο ακολουθία του πρώην Προέδρου που τελέστηκε σήμερα από τον Ιερό Ναό Της Του Θεού Σοφίας.

«Αποχαιρετούμε σήμερα τον Γιώργο Βασιλείου, τρίτο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, πρωταγωνιστή ενός μακρινού ταξιδιού, εννιά και πλέον δεκαετιών, γεμάτου γεγονότα που σημάδεψαν τη σύγχρονη ιστορία της πατρίδας μας, της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης.

Το ταξίδι της ζωής του Γιώργου Βασιλείου, αρχίζει στην Αμμόχωστο το 1931, συνεχίζεται στη Μυτιλήνη, τη Βουδαπέστη, τη Γενεύη, τη Βιέννη, το Λονδίνο, τη Λευκωσία, την περιοχή της Μέσης Ανατολής, την Αφρική και σε πολλές άλλες χώρες, σε καιρούς δύσκολους, γεμάτους προκλήσεις, όταν κυριαρχούσε η ψυχροπολεμική αναμέτρηση ανάμεσα σε Δύση και Ανατολή που χώριζε τους ανθρώπους σε ‘όλες τις εκφάνσεις της ζωής: Ιδεολογική, πολιτική, οικονομική, γεωγραφική, ακόμη και υπαρξιακή.

Όλες αυτές οι μοναδικές εμπειρίες και τα βιώματα, καθόρισαν τον Γιώργο Βασιλείου ως άνθρωπο, ως οικονομολόγο, ως τεχνοκράτη αλλά και ως πολιτικό. Με όποια ιδιότητα κι αν ενεργούσε, ποτέ δεν λησμονούσε ότι η πεμπτουσία της ζωής βρίσκεται στα απλά και καθημερινά, όπως τα ορίζει το αξιακό σύστημα και οι ανάγκες των ανθρώπων, ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή, θρησκεία, ιδεολογία, κομματική προτίμηση, ή κοινωνική καταγωγή.

Αυτό του το γνώρισμα, αυτή του η θεώρηση, τον έκανε κοσμοπολίτη και οικουμενικό. Του επέτρεπε να αισθάνεται άνετα σε οποιονδήποτε χώρο, οπουδήποτε στον κόσμο και με οποιονδήποτε άνθρωπο. Η ευθυκρισία και η ταχύτητα της σκέψης του ήταν το κλειδί για όλα τα υπόλοιπα που συνάντησε και αντιμετώπισε στον μακρύ του βίο. Πρωτίστως για να αντιλαμβάνεται, να συνθέτει, να αποφασίζει και να υλοποιεί, κατά τρόπο πρωτοποριακό, πολλές φορές πιο μπροστά από την εποχή του.

Είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποτιμήσουμε λεπτομερώς τη συνολική προσφορά του εκλιπόντος σε μερικές γραμμές. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κορυφαία του προτεραιότητα υπήρξε η επίλυση του Κυπριακού και η επανένωση της πατρίδας μας προς όφελος όλων των νόμιμων κατοίκων της και εργάστηκε ειλικρινά και ακούραστα με ειλικρινή πολιτική βούληση για επίτευξη του εν λόγω στόχου. Δυστυχώς, όμως, έφυγε με ανεκπλήρωτο τον πόθο της επανένωσης της πατρίδας μας, που τον βασάνιζε μέχρι το τέλος της ζωής του.

Τεράστια και καθοριστική υπήρξε η συμβολή του στον εκσυγχρονισμό του Κράτους μας μέσα από σημαντικές μεταρρυθμίσεις που τόλμησε να προωθήσει, όπως ήταν ο φορολογικός μετασχηματισμός, οι διαρθρωτικές αλλαγές στη δημόσια διοίκηση, η ίδρυση του πρώτου δημόσιου Πανεπιστημίου και το σημαντικότερο για μένα, σε ηλικία 15 ετών όταν εκλέγηκε το 1988, να νιώθει ο κάθε πολίτης τούτης της χώρας να εκφράζεται ελεύθερα, χωρίς τις όποιες ανησυχίες, χωρίς τον όποιο φόβο, για τις πολιτικές του πεποιθήσεις.

Οι αλλαγές που προώθησε στη χώρα μας συνέβαλαν καθοριστικά και στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξή της καθώς και στη βιωσιμότητα και στον εκσυγχρονισμό του κυπριακού κράτους. Οφείλουμε όλοι να αναγνωρίσουμε την αποφασιστικότητα και την τόλμη του Γιώργου Βασιλείου, στην υλοποίηση σημαντικών αλλαγών τις οποίες είχε ανάγκη η χώρα μας, παρά τις αντιδράσεις από όσους προτιμούσαν τον εύκολο δρόμο της αδράνειας και της στασιμότητας.

Καθοριστική ήταν η συνδρομή του και στη διαδικασία ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια της οποίας υποβλήθηκε η αίτηση ένταξης αλλά και στη συνέχεια ως ο επικεφαλής των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Εξάλλου, σε ανύποπτο χρόνο, το 1969, ο Γιώργος Βασιλείου ήταν από τους πρώτους που ανέδειξαν την προοπτική και σπουδαιότητα της σύνδεσης της Κύπρου με την τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα.

Φύσει ελεύθερος, αδογμάτιστος και συνεπής με τις πεποιθήσεις του, ο Γιώργος Βασιλείου ανέλαβε με προθυμία τη βαριά ευθύνη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, τις οποίες του ανέθεσε με γενναιοδωρία ο διάδοχός του, αείμνηστος Πρόεδρος Γλαύκος Κληρίδης. Με μεθοδικότητα, εργατικότητα και με τη βαθιά πίστη ότι το μέλλον της Κύπρου βρίσκεται στην Ενωμένη Ευρώπη, ο Γιώργος Βασιλείου ηγήθηκε αποτελεσματικά αυτής της επιτυχούς εθνικής προσπάθειας, που κατέστησε την Κυπριακή Δημοκρατία πλήρες και ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αγαπημένε μας Πρόεδρε,

Έφυγες από τη ζωή πλήρης ημερών, έχοντας συνεχώς στο πλάι σου τη μεγάλη σου αδυναμία, τη σύζυγο, την πολύ αγαπημένη σου Αντρούλα, την κα Αντρούλα Βασιλείου και φυσικά τα παιδιά και τα εγγόνια σου, μαζί με τη δεύτερή σου οικογένεια, τους συνεργάτες, τους φίλους και τους συνοδοιπόρους που είχες στη ζωή σου, στην επαγγελματική και την πολιτική σου διαδρομή.

Πολυτιμότερη, όμως, είναι η καθολική αναγνώριση της προσφοράς σου από όλους, λαό και ηγεσία, στην Κύπρο, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ευρώπη στο σύνολό της, χώρες της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, τη Βρετανία, τη Ρωσία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε κάθε άλλη χώρα, από όπου πέρασες σε αυτό το μακρύ και συναρπαστικό ταξίδι της ζωής σου.

Αισθάνομαι συγκίνηση γιατί έχω το προνόμιο να σε κατευοδώσω εκ μέρους της Κυπριακής Πολιτείας και να σου απευθύνω το επώδυνο «στερνό αντίο», μαζί με την ευγνωμοσύνη που θα συνοδεύει για πάντα τη μνήμη σου, ως άνδρα επιφανή, ενάρετο και ωφέλιμο. Που ανέβασε τη χώρα μας πιο ψηλά και την οδήγησε πιο μπροστά.

Καλό σου ταξίδι, Πρόεδρε!»



