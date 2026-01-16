Την παρουσίαση έργου με τίτλο «Έξυπνο Σύστημα Μεταφορών – Ηλεκτρονικός Έλεγχος και Έξυπνοι Κόμβοι» πραγματοποίησε στα κατεχόμενα ο Αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Τζεβντέτ Γιλμάζ, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην κατεχόμενη Λευκωσία.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, το έργο χρηματοδοτήθηκε από πόρους της Τουρκίας ύψους περίπου 4,7 εκατ. δολ. και περιλαμβάνει την εγκατάσταση 150 συστημάτων ελέγχου ταχύτητας νέας γενιάς (130 σταθερά και 20 κινητά). Ο κ. Γιλμάζ είπε ότι στόχος είναι η μετάβαση από διάσπαρτους ελέγχους σε πιο κεντρική υποδομή εποπτείας, αξιοποιώντας τεχνολογίες όπως αισθητήρες, επεξεργασία εικόνας και ανάλυση δεδομένων, με αναφορά και σε συστήματα που αναπτύχθηκαν από την τουρκική εταιρεία RADARSAN, εταιρεία που συνδέεται με την Προεδρία Αμυντικής Βιομηχανίας της Τουρκίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ