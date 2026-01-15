Δήλωση αλληλεγγύης προς τον λαό του Ιράν που διαδηλώνει ειρηνικά αναμένουν από την Βουλή, οι Ιρανοί που διαμένουν στην Κύπρο και προχώρησαν το μεσημέρι της Πέμπτης σε εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο της Βουλής των Αντιπροσώπων επιδίδοντας σχετικό ψήφισμα με τις θέσεις τους στην Πρόεδρο το σώματος, Αννίτα Δημητρίου.

Στο υπόμνημα αναφέρεται ότι αναμένουν επίσης όπως καταταγεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο στις τρομοκρατικές οργανώσεις ο IRGC (Islamic Revolutionary Guard Corps - Σώμα Ισλαμικής Επαναστατικής Φρουράς), η Βουλή να προτείνει στοχευμένες κυρώσεις σε πολιτικούς, στρατιωτικούς, δικαστικούς αι σωφρονιστικούς λειτουργούς. Ζητούν επίσης όπως η Βουλή της Κύπρου αναλάβει πρωτοβουλία για διεθνή και ανεξάρτητη έρευνα σχετικά με τις παραβιάσει, ασκηθεί διπλωματική πίεση προς τις ιρανικές αρχές, ανασταλεί η λειτουργία της Πρεσβείας στη Λευκωσία και κάθε μορφή διμερούς συνεργασία μέχρι την κατάπαυση του πυρός.

Εγώ προσωπικά σας γνωρίζω, ξέρω πόσο ευαίσθητο πλάσμα ήσαστε, μόνο εσείς μπορείτε να μας βοηθήσετε, ανέφερε στην Πρόεδρο τη Βουλής, Αννίτα Δημητρίου επιδίδοντας το υπόμνημα ο Αλέξης Μαχταβή, πρόεδρος της ιρανικής κοινότητας Κύπρου. Καταδικάστε τους, μην τους αφήνετε να σκοτώσουν άλλο κόσμο, ο κόσμος θέλει να επιστρέψει κάποιος άλλος, δεν θέλουν τον Αλί Χαμενεΐ, πρόσθεσε. «Θέλουμε την βοήθειά σας. Βοηθήστε μας. Δεν θέλουμε να ακούσουμε ότι σκότωσαν 30.000 – 40.000» όπως ανέφερε. Οι αριθμοί δεν παίζουν ρόλο γιατί σκοτώνουν άδικα τον κόσμο, σημείωσε.

Γίνεται «ανθρωποκτονία» στο Ιράν, σκοτώνουν τα παιδιά μας, όλος ο κόσμος ξέρει, αλλά η ηγεσία δεν βγήκε να κάνει καμιά δήλωση, είπε. Δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με τους δικούς τους, συνέχισε, έκλεισαν τα τηλέφωνα και το ίντερνετ, «αυτό δεν έγινε ούτε στη Γαζα ούτε πουθενά αλλού».

Η κ. Δημητρίου είπε ότι θα σταθούν σε θέσεις αρχών και δίπλα στον «κόσμο σας που μάχεται για την Δημοκρατία, την ελευθερία». Θα κατατεθεί, είπε, ψήφισμα στη Βουλή για να «μπορέσουμε να εκφράσουμε πολιτικά, με τον τρόπο που μας επιτρέπεται, την συμπαράστασή μας και ό,τι χρειάζεστε είμαστε εδώ».

Η Κύπρος είναι μια χώρα που ξέρει πολύ καλά τί σημαίνει να μάχεσαι για την ελευθερία και την Δημοκρατία, συμπλήρωσε. «Στεκόμαστε δίπλα σας και ό,τι χρειάζεστε να ξέρετε ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων κι εγώ προσωπικά θα είμαστε δίπλα σας».

Η Πρόεδρος της Βουλής εξέφρασε την βεβαιότητα ότι «στο τέλος το δίκαιο θα λάμψει και όλα θα πάνε καλά». Ο καθένας από εμάς πρέπει να διερωτηθεί και ν’ αναλάβει την δική του ευθύνη, πρόσθεσε. «Εμείς θ’ αναλάβουμε την δική μας ευθύνη όπως πάντα».

Εγώ βασίζομαι πάνω σας, ανέφερε λέγοντας πως οι Ιρανοί που μένουν για χρόνια στην Κύπρο την γνωρίζουν. «Κυρία Αννίτα στάθου δίπλα μας», ανέφερε καταληκτικά ο πρόεδρος της ιρανικής κοινότητας Κύπρου.

