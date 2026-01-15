Αυξήσεις καταγράφονται στις απολαβές των κορυφαίων κρατικών αξιωματούχων το 2026 σε σύγκριση με το 2025, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας. Σημειώνεται πως ο Κρατικός Προϋπολογισμός για το 2026 κατατέθηκε από την κυβέρνηση και ψηφίστηκε από τη Βουλή.

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας το 2025 λάμβανε περίπου 14.397 ευρώ ακαθάριστο μηνιαίο μισθό και 9.016 ευρώ καθαρό μηνιαίως, σύμφωνα με τα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού. Από την 1η Ιανουαρίου 2026, οι απολαβές του ανέρχονται σε 14.401 ευρώ ακαθάριστα τον μήνα, ενώ οι καθαρές μηνιαίες απολαβές αυξήθηκαν στις 9.145 ευρώ, καταγράφοντας μια οριακή αλλά υπαρκτή αύξηση.

Για τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και τους ανώτατους δικαστές, το 2025 οι ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές ανέρχονταν περίπου στα 13.519 ευρώ, με καθαρό μισθό γύρω στις 9.082 ευρώ. Το 2026, οι ίδιοι αξιωματούχοι λαμβάνουν 13.531 ευρώ μεικτά μηνιαίως, ενώ οι καθαρές απολαβές τους αυξάνονται στις 9.207 ευρώ, ακολουθώντας παρόμοια ανοδική πορεία με αυτή του Προέδρου.

Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων το 2025 λάμβανε 11.444 ευρώ ακαθάριστο μηνιαίο μισθό και περίπου 7.333 ευρώ καθαρά. Από το 2026, ο μισθός της διαμορφώνεται σε 11.456 ευρώ μεικτά και 7.461 ευρώ καθαρά τον μήνα, με τις καθαρές απολαβές να παρουσιάζουν αύξηση άνω των 120 ευρώ μηνιαίως.

Οι Υπουργοί, Υφυπουργοί και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος το 2025 λάμβαναν περίπου 9.334 ευρώ ακαθάριστα μηνιαίως, με καθαρές απολαβές γύρω στα 5.957 ευρώ. Το 2026, οι απολαβές τους αυξάνονται σε 9.343 ευρώ μεικτά, ενώ ο καθαρός μηνιαίος μισθός ανέρχεται στις 6.078 ευρώ, ξεπερνώντας πλέον το όριο των 6.000 ευρώ.

Όσον αφορά τους Βουλευτές, το 2025 ο ακαθάριστος μηνιαίος μισθός τους ανερχόταν περίπου στα 7.785 ευρώ, με καθαρές απολαβές 5.272 ευρώ. Από το 2026, οι βουλευτές λαμβάνουν 7.911 ευρώ ακαθάριστα και 5.466 ευρώ καθαρά τον μήνα, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

