Συμβολικό μήνυμα επανένωσης εξέπεμψαν από τη Λευκωσία ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, περπατώντας το πρωί κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός στην καρδιά της μοιρασμένης Πρωτεύουσας..

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έκανε λόγο για την «οδυνηρή αλλά ισχυρή σιωπή» των δρόμων της κατοχής σε ευρωπαϊκό έδαφος, υπογραμμίζοντας την ανθεκτικότητα των Κυπρίων που υπέστησαν εκτοπισμό και βαθύ πόνο, αλλά επέμειναν. Τόνισε, παράλληλα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί «υπόσχεση» και ότι για την Κύπρο η Ένωση «κρατά την υπόσχεση της επανένωσης».





Από την πλευρά της, η Πρόεδρος της Κομισιόν ευχαρίστησε τον Κύπριο Πρόεδρο για τη φιλοξενία, επισημαίνοντας τον ρόλο της Κύπρου ως σημείου συνάντησης ηπείρων και πολιτισμών στην καρδιά της Μεσογείου. Όπως ανέφερε, με τη μοναδική της τεχνογνωσία στον διάλογο, τη διαπραγμάτευση και τη διπλωματία, η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ 2026 θα καθοδηγήσει την ευρωπαϊκή ατζέντα σε απαιτητικές συγκυρίες.



