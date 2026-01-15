Το Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών ανακοίνωσε τρεις νέες υποψηφιότητες για τις επερχόμενες Βουλευτικές στις επαρχίες Λεμεσού, Πάφου και Αμμοχώστου.

Πρόκειται για τους Χρίστο Μοδέστου, ο Ανδρέα Ευλαβή και ο Παντελή Χατζηγέρου.

Αυτούσια η ανακοίνωση του Κινήματος

Το Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών συνεχίζει με το νέο έτος απρόσκοπτα με την ανακοίνωση τριών νέων υποψηφίων για τις επερχόμενες Βουλευτικές Εκλογές. Στην επαρχία Λεμεσού, υποψήφιος με το Κίνημα κατέρχεται ο Χρίστος Μοδέστου, ο Ανδρέας Ευλαβής στην επαρχία Πάφου και ο Παντελής Χατζηγέρου στην επαρχία Αμμοχώστου.

Ο τελικός κατάλογος υποψηφίων θα τεθεί προς έγκριση από την Παγκύπρια Συνδιάσκεψη, αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες των Επαρχιακών Συνελεύσεων.

Ακολουθούν σύντομα βιογραφικά των υποψηφίων.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΟΔΕΣΤΟΥ ( ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ)

Ο Χρίστος Μοδέστου γεννήθηκε το 1989 στη Λεμεσό, όπου και μεγάλωσε. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μάστερ στη Βυζαντινή Μουσικολογία και μεταπτυχιακές σπουδές στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Από την ηλικία των 15 ετών εργάζεται επαγγελματικά ως τραγουδιστής. Στην Κύπρο υπήρξε ενεργό μέλος της χορωδίας «Εμμέλεια». Ως τραγουδιστής έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμα μουσικά αφιερώματα και έχει συνεργαστεί με πολλούς καλλιτέχνες στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Είναι πολιτικοποιημένος από τα μαθητικά του χρόνια και συνέχισε τη δράση και τη συμμετοχή του μέσα από τις φοιτητικές οργανώσεις κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Από το 2023 εργάζεται ως καθηγητής μουσικής στη δημόσια εκπαίδευση.

Το 2021 συνίδρυσε τον Σύλλογο Κυπρίων Νομού Τρικάλων, του οποίου είναι πρόεδρος, και δραστηριοποιείται ενεργά στα ζητήματα της Κυπριακής Ομογένειας στην Ελλάδα, ως τακτικό μέλος της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας. Είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΛΑΒΗΣ ( ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ)

Γεννήθηκε στο Πελέντρι στις 18/9/1955. Είναι παντρεμένος και έχει δύο θυγατέρες.

Φοίτησε στο Λανίτειο Γυμνάσιο και στη συνέχεια στο Β’ Γυμνάσιο Λεμεσού όπου και αποφοίτησε.

Μετά την στρατιωτική του θητεία, μετέβη στο εξωτερικό για εργασία. Εργάστηκε στις Αραβικές χώρες (Ιράκ - Σαουδική Αραβία) και στη συνέχεια στην Ελλάδα.

Μετά την επιστροφή του στην Κύπρο εντάχθηκε στο Κίνημα Οικολόγων. Υπηρέτησε στο Κίνημα από διαφορετικές θέσεις, μεταξύ των οποίων και θέση βοηθού Γενικού Γραμματέα.

Εξελέγη στη θέση του Επαρχιακού Γραμματέα Πάφου. Είναι επίσης μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών.

Είναι συντονιστής των επαρχιών Λεμεσού και Πάφου.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΡΟΥ (ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ)

Ο Παντελής Π. Χατζηγέρου, γεννήθηκε το 1959 στη Βατυλή Αμμοχώστου και σήμερα ζει στα Λατσιά Λευκωσίας. Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία ως υπαξιωματικός πεζικού και διαβιβάσεων. Τελείωσε την Τεχνική Λεμεσού ως τεχνικός ηλεκτρονικών. Κατέχει Πτυχίο (BBA) Διοίκησης Επιχειρήσεων & Μάρκετινγκ - Baruch College (CUNY) Νέα Υόρκη και Μεταπτυχιακό (MSc) στην Διοίκηση Φιλοξενίας - School of Hospitality & Tourism Management (FIU), Μαϊάμι, Φλόριντα.

Εργάστηκε για περίπου 20 χρόνια ως διευθυντής επιχειρήσεων (Φιλοξενία, Εισαγωγές, Λογισμικά). Από το 2005 είναι Ανώτερος Εκπαιδευτικός στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου & Cyprus College, σε θέματα Διοίκησης, Μάρκετινγκ και Φιλοξενίας.

Από το 2013, είναι ενεργό μέλος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών (μέλος Επιτροπών Παιδείας & Μάρκετινγκ).

Είναι πατέρας τεσσάρων παιδιών.