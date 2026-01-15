Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει αποδείξει με τη στάση και τις πράξεις του ότι λειτουργεί με εντιμότητα, διαφάνεια και απόλυτο σεβασμό στους θεσμούς, δήλωσε την Πέμπτη ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξης Βαφεάδης, σε γραπτή του δήλωση σε σχέση με την υπόθεση του επίμαχου βίντεο.

«Κάθε ζήτημα που τίθεται στον δημόσιο διάλογο αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα και πλήρη σεβασμό στο κράτος δικαίου», σημείωσε.

«Οι ισχυρισμοί όμως που διατυπώνονται στο φιλμάκι που κυκλοφόρησε, δεν συνοδεύονται από τεκμηριωμένα στοιχεία ή οικονομικά δεδομένα που να στοιχειοθετούν παράνομη πράξη», πρόσθεσε. «Η ενημέρωση των πολιτών βεβαίως και αποτελεί υποχρέωση της Κυβέρνησης, δεν μπορεί όμως να υποκαθιστά τη διερεύνηση από τον Γενικό Εισαγγελέα και την Αστυνομία», τόνισε.

Ο κ. Βαφεάδης επεσήμανε ακόμη ότι «η διεθνής αξιοπιστία της χώρας διασφαλίζεται όταν οι θεσμοί λειτουργούν απρόσκοπτα και με διαφάνεια, και όχι όταν υιοθετούνται αβίαστα και άκριτα ισχυρισμοί που δεν έχουν προηγουμένως αξιολογηθεί».

«Σε ό,τι αφορά το φιλμάκι, η συνολική του αξιολόγηση προϋποθέτει τον έλεγχο της προέλευσης, της αυθεντικότητας και του πλήρους κειμένου στο οποίο εντάσσεται. Η αποσπασματική παρουσίαση συνομιλιών μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένες εντυπώσεις και δεν μπορεί να αποτελέσει βάση ασφαλών συμπερασμάτων», ανέφερε ο Υπουργός Μεταφορών.

Εν συνεχεία, ανέφερε ότι «δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης εξετάζονται στο δικό τους θεσμικό πλαίσιο και δεν επιτρέπεται να ταυτίζονται με πολιτική χρηματοδότηση ή ανταλλάγματα, χωρίς συγκεκριμένα και τεκμηριωμένα στοιχεία».

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει αποδείξει με τη στάση και τις πράξεις του ότι λειτουργεί με εντιμότητα, διαφάνεια και απόλυτο σεβασμό στους θεσμούς, γι’ αυτό και κάθε ισχυρισμός οφείλει να αξιολογείται με βάση αποδείξεις και όχι με εντυπώσεις», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ