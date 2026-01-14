Συλλυπητήρια μηνύματα για την απώλεια του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Γιώργου Βασιλείου, απέστειλαν ο τέως Τουρκοκύπριος ηγέτης, Ερσίν Τατάρ, και ο πρώην ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, Μουσταφά Ακιντζί. Συλλυπητήριο μήνυμα εξέδωσε και Οζντίλ Ναμί.

Οι Τ/κ πολιτικοί εξέφρασαν δια μέσου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τη θλίψη τους προς την οικογένεια του εκλιπόντος και την ελληνοκυπριακή κοινότητα.

Ειδικότερα, ο Μουσταφά Ακιντζί στο μήνυμά του αναφέρει πως συμμετέχει στο πένθος, εκφράζοντας συλλυπητήρια στη σύζυγο, την οικογένεια και την ελληνοκυπριακή κοινότητα. Σημειώνει πως από τη δεκαετία του 1980, είτε υπό την ιδιότητα του Προέδρου, είτε ως κομματικός αρχηγός ή απλός πολίτης, ο Γιώργος Βασιλείου υπήρξε μία από τις λίγες πολιτικές προσωπικότητες που ήταν αφοσιωμένες σε μια λογική λύση στην Κύπρο.

Ο κ. Ακιντζί προσθέτει πως ακόμη και μετά την αποχώρησή του από τα αξιώματα, ο εκλιπών συνέχισε να συμβάλλει στις προσπάθειες για την επανένωση του νησιού σε ομοσπονδιακό πλαίσιο, δίνοντας μεγάλη σημασία στον διάλογο με τους Τουρκοκύπριους, ενώ τον χαρακτηρίζει ως άνθρωπο με ρεαλιστικό και σύγχρονο όραμα. Καταλήγοντας, εύχεται δύναμη στη σύζυγό του, Ανδρούλα.

Από την πλευρά του, ο κ. Τατάρ αναφέρει στη δήλωσή του ότι πληροφορήθηκε με θλίψη τον θάνατο του Γιώργου Βασιλείου, εκφράζοντας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους οικείους του και τον ελληνοκυπριακό λαό.

Ο κ. Τατάρ σημειώνει πως ο Γιώργος Βασιλείου θα μνημονεύεται ως μια προσωπικότητα που, με τη διαφορετική του στάση σε σχέση με άλλους Ελληνοκύπριους ηγέτες, ανέδειξε κατά τη διάρκεια της θητείας του την αναζήτηση επαφής και διαλόγου με την τουρκοκυπριακή πλευρά.

Με ένα ιδιαίτερα θερμό μήνυμα, ο πρώην Τουρκοκύπριος διαπραγματευτής, Οζντίλ Ναμί, αποχαιρέτησε επίσης, τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Γιώργο Βασιλείου, τονίζοντας πως η Κύπρος έχασε σήμερα έναν σημαντικό πολιτικό ηγέτη.

Ο κ. Ναμί ανέφερε πως εάν ο Γιώργος Βασιλείου βρισκόταν στη θέση του συνομιλητή κατά τη Διάσκεψη του Κραν Μοντανά, το αποτέλεσμα θα ήταν σίγουρα πολύ διαφορετικό.

