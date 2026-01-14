Ανακοινώσεις και δηλώσεις για τον θάνατο του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Γιώργου Βασιλείου εξέδωσαν κόμματα και πολιτικοί στην Ελλάδα, εξαιροντας ιδιαίτερα τις προσπάθειές του για λύση του Κυπριακού και τον ρόλο του όσον αφορά στην ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ.

«Ο Γιώργος Βασιλείου υπήρξε επιφανής πολιτική προσωπικότητα με διεθνή αναγνώριση και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην σύγχρονη ιστορία της Κύπρου», σημειώνει ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, σε επιστολή του προς την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αννίτα Δημητρίου.

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων εξαίρει την αφοσίωση του Γιώργου Βασιλείου καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής του, «στην προσπάθεια για επίλυση του Κυπριακού και την δημιουργία ενός σταθερού, λειτουργικού πολιτικού πλαισίου που θα διασφαλίζει ειρήνη, ασφάλεια και ευημερία για όλους τους Κυπρίους».

Παράλληλα, επισημαίνει ότι «είναι αξιοσημείωτο ότι, επί προεδρίας του, υποβλήθηκε αίτηση για ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση βάζοντας τα θεμέλια στην ενίσχυση της διεθνούς θέσης της Κύπρου και της θεσμικής προστασίας των πολιτών της».

«Σε τέτοιες στιγμές οι λέξεις είναι φτωχές για να περιγράψουν την οδύνη που νιώθουν οι οικείοι του εκλιπόντος», καταλήγει στην επιστολή του ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, εκφράζοντας τα θερμά του συλλυπητήρια.

Από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για έναν ευπατρίδη και μετριοπαθή πολιτικό που εργάστηκε για τον εκσυγχρονισμό της πατρίδας του και την επίλυση του Κυπριακού.

«Ο Γιώργος Βασιλείου αφήνει βαθύ θετικό αποτύπωμα στην ιστορία της Κύπρου. Στη διάρκεια της θητείας του ως τρίτος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας (1988-1993), όπως και σε όλη την πολιτική του πορεία, ο Γ. Βασιλείου υπηρέτησε τον στόχο της δίκαιης επίλυσης του Κυπριακού στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ, ενώ παράλληλα προώθησε την ιδέα της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρέμεινε προσηλωμένος στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της νήσου, αφήνοντας πλούσια παρακαταθήκη όπως την ίδρυση του Πανεπιστημίου Κύπρου», τονίζεται σε ανακοίνωση.

Η Νέα Αριστερά κάνει λόγο για έναν Πρόεδρο που ταύτισε τη δημόσια διαδρομή του με τη σταθερή και επίμονη αναζήτηση λύσης στο Κυπριακό.

«Ως επικεφαλής της Κυπριακής Δημοκρατίας, επένδυσε σε πρωτοβουλίες που στόχευαν στην επανεκκίνηση της διαδικασίας επίλυσης, επιδιώκοντας μια δίκαιη και βιώσιμη προοπτική συνύπαρξης, μακριά από τη λογική της διαχείρισης του στάτους κβο. Η στάση του χαρακτηρίστηκε από ρεαλισμό, επιμονή και βαθιά πίστη ότι το Κυπριακό δεν μπορεί να επιλυθεί χωρίς πολιτικό θάρρος και ουσιαστική εμπλοκή της διεθνούς κοινότητας. Σε μια εποχή όπου η ακινησία συχνά παρουσιάζεται ως ρεαλισμός, η διαδρομή του υπενθυμίζει ότι ο πραγματικός ρεαλισμός βρίσκεται στην αναζήτηση διεξόδου», σημειώνεται.

Σε ανάρτησή της η πρώην Επίτροπος της ΕΕ, Άννα Διαμαντοπούλου, τονίζει ότι «ο Γιώργος Βασιλείου ήταν ένας άνθρωπος φτιαγμένος από σίδερο και βελούδο» και προσθέτει ότι «ως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας υπήρξε εκσυγχρονιστής και βαθιά ευρωπαϊστής. Σφράγισε την ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου με την υποβολή της αίτησης ένταξης το 1990 και αγωνίστηκε σταθερά για μια έντιμη, βιώσιμη λύση στο Κυπριακό, χωρίς εύκολες υποχωρήσεις και χωρίς ψευδαισθήσεις».

Πηγή: ΚΥΠΕ