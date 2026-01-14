Στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διάστασης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η Βουλή των Αντιπροσώπων θα φιλοξενήσει τη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη με θέμα «Στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης: ευκαιρίες και προκλήσεις», στις 14 και 15 Ιανουαρίου 2026. Στη Διάσκεψη θα συμμετάσχουν αντιπροσωπίες των κοινοβουλίων των χωρών μελών της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση από την Βουλή, η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου, θα απευθύνει χαιρετισμό κατά την έναρξη των εργασιών της Διάσκεψης, την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026.

Όπως αναφέρεται, η Διάσκεψη «αναμένεται να αναδείξει ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που προκύπτουν από τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, περιλαμβανομένων των ευκαιριών και των σύνθετων προκλήσεων που απορρέουν από τη χρήση της σε καίριους τομείς της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής, λαμβάνοντας υπόψη τις ηθικές, νομικές και κοινωνικές διαστάσεις της».

Κύριοι ομιλητές θα είναι ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Δημοκρατία, Δικαιοσύνη, Κράτος Δικαίου και Προστασία των Καταναλωτών, Michael McGrath, ο Υφυπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, Νικόδημος Δαμιανού, η Πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του ΕΚ, Li Andersson (διαδικτυακά), ο Συμπρόεδρος της Ομάδας Εργασίας του ΕΚ για την Εφαρμογή και Επιβολή του Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη και μέλος του ΕΚ Michael McNamara (διαδικτυακά), καθώς και Κύπριοι και ξένοι πολιτικοί, ακαδημαϊκοί και τεχνοκράτες, με εμπειρογνωμοσύνη στα υπό συζήτηση θέματα.

Η Διάσκεψη αποτελείται από τρεις ενότητες με θέματα συζήτησης, τη Διακυβέρνηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, τις προκλήσεις στη Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου που απορρέουν από τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, και τις Προκλήσεις και Ευκαιρίες που παρουσιάζονται στον τομέα της απασχόλησης στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης των οποίων θα προεδρεύσουν, αντίστοιχα, οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Νίκος Τορναρίτης, Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως Δημήτρης Δημητρίου και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αντρέας Καυκαλιάς. Στη Διάσκεψη θα συμμετέχουν επίσης οι βουλευτές, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, Φωτεινή Τσιρίδου, Ανδρέας Πασιουρτίδης, Χρίστος Σενέκης και Αλεξάνδρα Ατταλίδου.

Εξάλλου, στις 14 Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο της Διάσκεψης, η Πρόεδρος της Βουλής θα παραθέσει επίσημο δείπνο προς τιμήν των συμμετεχόντων. Οι σύνεδροι θα περιηγηθούν επίσης κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός και σε άλλους χώρους ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ