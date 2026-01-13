Ταξιδιωτική οδηγία σε ισχύ για το Ιράν εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών.

Καλεί Κύπριους πολίτες που βρίσκονται στην χώρα να εγκαταλείψουν, καθώς και αποφυγή ταξιδιών.

Αναλυτικά:

Ταξιδιωτική οδηγία σε ισχύ για το Ιράν από σήμερα Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2026 | Εγκαταλείψτε άμεσα την χώρα / Αποφυγή όλων των ταξιδιών

Το Υπουργείο Εξωτερικών συμβουλεύει τους Κύπριους πολίτες όπως αποφύγουν όλα τα ταξίδια στο Ιράν λόγω της παρούσας εσωτερικής κατάστασης ασφαλείας και του αυξημένου κίνδυνου περιφερειακής κλιμάκωσης. Επιπλέον, παροτρύνονται οι Κύπριοι πολίτες που βρίσκονται εκεί όπως εγκαταλείψουν άμεσα την χώρα ενόσω πραγματοποιούνται ακόμα εμπορικές πτήσεις.