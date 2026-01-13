Το ΑΚΕΛ επανέρχεται με νέα ανακοίνωση, ζητώντας ειλικρινείς και άμεσες απαντήσεις από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε σχέση με το ζήτημα για λειτουργία μηχανισμού διαπλοκής και παράνομων χρηματοδοτήσεων. Όπως επισημαίνει, πέραν των καθυστερημένων παραιτήσεων, τα ερωτήματα που προκύπτουν από τα ίδια τα λόγια συνεργατών του Νίκου Χριστοδουλίδη παραμένουν αναπάντητα, παρά τις δημόσιες δηλώσεις του Προέδρου.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο δημοσίευμα της εφημερίδας Πολίτης για κοινή τηλεδιάσκεψη μεταξύ Λακκοτρύπη, Χαραλάμπους και φερόμενου «επενδυτή», το οποίο, όπως σημειώνει το ΑΚΕΛ, το Προεδρικό αποφεύγει να διαψεύσει εδώ και 24 ώρες. Το ΑΚΕΛ στην ίδια ανακοίνωση τονίζει ότι, εάν το στοιχείο αυτό ευσταθεί, καταρρίπτεται ο ισχυρισμός ότι η κυβέρνηση δεν είχε σχέση με τη δραστηριότητα Λακκοτρύπη.

Παράλληλα, το ΑΚΕΛ απευθύνει μήνυμα προς όλους τους αρμόδιους θεσμούς ότι και οι ίδιοι κρίνονται από τον τρόπο που θα διερευνήσουν την υπόθεση, ενώ καλεί τον Πρόεδρο να δώσει απαντήσεις και να προβεί σε παραδοχές ενώπιον του λαού, υπογραμμίζοντας ότι οι αποκαλύψεις έχουν σοβαρές πολιτικές, θεσμικές και ποινικές προεκτάσεις και πλήττουν διεθνώς το κύρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.



Η αυτούσια ανακοίνωση του ΑΚΕΛ:



«Εκτός από τις -αργοπορημένες- παραιτήσεις, απαιτούνται και ειλικρινείς απαντήσεις γύρω από το θέμα της λειτουργίας στο Προεδρικό μηχανισμού διαπλοκής και παράνομων χρηματοδοτήσεων κάτι που προκύπτει από τα λόγια των ίδιων των συνεργατών του κ. Χριστοδουλίδης. Ο κ. Χριστοδουλίδης κάνει βαρύγδουπες δηλώσεις αλλά απαντήσεις δεν δίνει στα καίρια ερωτήματα γύρω από τις ντροπιαστικές αποκαλύψεις που τον αφορούν.

Εδώ και 24 ώρες το Προεδρικό αποφεύγει να διαψεύσει το χθεσινό δημοσίευμα της εφημερίδας Πολίτης για κοινή τηλεδιάσκεψη Λακκοτρύπη-Χαραλάμπους και «επενδυτή». Aν ευσταθεί και αυτό το κρίσιμο στοιχείο τότε καταρρέει η δικαιολογία ότι η κυβέρνηση δεν είχε σχέση με τη δραστηριότητα Λακκοτρύπη και επιβεβαιώνεται η ύπαρξη στο Προεδρικό μηχανισμού διαπλοκής προς εξυπηρέτηση του ίδιου του κ. Χριστοδουλίδη. Καλούμε εκ νέου το Προεδρικό να απαντήσει.

Το ΑΚΕΛ επισημαίνει προς όλους τους θεσμούς που έχουν ευθύνη για τη διερεύνηση και τη δίωξη των ενδεχόμενων ποινικών αδικημάτων στην υπόθεση ότι κρίνονται και οι ίδιοι. Διαμηνύει επίσης στον κ. Χριστοδουλίδη ότι έστω και τώρα πρέπει να δώσει απαντήσεις και να προβεί σε παραδοχές, ενώπιον του λαού. Όσα προκύπτουν από τα λεγόμενα των συνεργατών του κ. Χριστοδουλίδη έχουν πελώριες πολιτικές, θεσμικές, ηθικές και ποινικές διαστάσεις ενώ επιπρόσθετα, εξευτελίζουν ξανά το κράτος διεθνώς. Έστω και τώρα ας σεβαστεί τον λαό και τη χώρα που κυβερνά».



Διαβάστε επίσης: Διαρροή βίντεο: Διόρισε ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή ο Γενικός Εισαγγελέας





