Με δηκτικό, σχεδόν κατηγορητικό ύφος, η φιλο-κυβερνητική εφημερίδα Σαμπάχ προσεγγίζει το σκάνδαλο που συγκλονίζει την Κύπρο, συνδέοντάς το όχι μόνο με ζητήματα διαφθοράς αλλά και με τις ευρύτερες πολιτικές ισορροπίες στο νησί. Το άρθρο δεν περιορίζεται στην καταγραφή γεγονότων: υιοθετεί σχολιαστικό τόνο, αμφισβητεί ευθέως την αξιοπιστία της κυπριακής ηγεσίας και φωτογραφίζει πολιτικές σκοπιμότητες, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο πεδίο των σχέσεων με την Τουρκία.

Πολιτικό κλίμα στην Κύπρο και ανησυχία

Η Σαμπάχ ξεκινά από το πολιτικό παρασκήνιο, δίνοντας τον λόγο σε πρόσωπα που γνωρίζουν καλά την κυπριακή πραγματικότητα, για να περιγράψει ένα σκηνικό νευρικότητας και εσωτερικών ρωγμών.

Ο Μετίν Σαντί, opinion leader, μηχανικός και επιχειρηματίας, περιγράφει το πολιτικό κλίμα στο νησί, σημειώνοντας ότι η προοπτική εκλογής του Τουφάν Ερχιουρμάν στην προεδρία της «ΤΔΒΚ» έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην ελληνοκυπριακή πλευρά. Όπως επισημαίνει, ο Τουφάν Ερχιουρμάν έχει αρχίσει να «ρίχνει τη μάσκα» του Νίκου Χριστοδουλίδη.

Σύμφωνα με το σχόλιο, ο Ερχιουρμάν διατηρεί ισχυρή λαϊκή στήριξη, έχει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με την κοινωνία και τα κόμματα και ξεχωρίζει ως ο μοναδικός νόμιμος πρόεδρος μετά τον Ραούφ Ντενκτάς. Η ικανότητά του στη διαπραγμάτευση, σημειώνεται, είναι ένας από τους βασικούς λόγους της ενόχλησης της ελληνοκυπριακής πλευράς, η οποία ταυτόχρονα εμφανίζεται βυθισμένη στα δικά της εσωτερικά προβλήματα και πολιτικές συγκρούσεις.

Κρίση «Πρώτης Κυρίας» και καταιγισμός αποκαλύψεων

Η Σαμπάχ αλλάζει τόνο και περνά σε μια ευθεία καταγγελτική αφήγηση, παρουσιάζοντας το σκάνδαλο ως σύμπτωμα βαθύτερης πολιτικής σήψης.

Διαφθορά, δωροδοκία, σκάνδαλο και παραιτήσεις συνθέτουν, κατά το δημοσίευμα, την καθημερινότητα στην Κύπρο. Ονόματα κυκλοφορούν ευρέως, βίντεο βλέπουν το φως της δημοσιότητας και η υπόθεση δεν περιορίζεται, όπως τονίζεται, μόνο στις προεδρικές εκλογές, αλλά έχει συνέχεια.

Το 2023 ο Νίκος Χριστοδουλίδης εξελέγη πρόεδρος και, αμέσως μετά, η σύζυγός του, Φιλίππα Καρσερά, ίδρυσε ένα ίδρυμα με την ονομασία «Ανεξάρτητος Οργανισμός Κοινωνικής Στήριξης», αναλαμβάνοντας η ίδια την προεδρία. Το ίδρυμα άρχισε να συγκεντρώνει χρήματα, τα οποία –σύμφωνα με τα δημοσιεύματα– εμφανίζονταν ως δωρεές, ενώ στην πράξη λειτουργούσαν ως μέσο διεκπεραίωσης υποθέσεων στο κράτος.

Η υπόθεση «έσκασε» την προηγούμενη εβδομάδα, με τα ελληνοκυπριακά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για «διαφθορά», «μυστικές συμφωνίες» και «κύκλωμα χρηματοδότησης». Στο επίκεντρο των αποκαλύψεων βρίσκονται τέσσερα πρόσωπα: η Φιλίππα Καρσερά, ο πρώην υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης, ο γνωστός επιχειρηματίας και CEO Γιώργος Χρυσόχος και ο διευθυντής του Προεδρικού Γραφείου Χαράλαμπος Χαραλάμπους.

Παραιτήσεις και πολιτικές πιέσεις

Η εφημερίδα δίνει έμφαση στις πολιτικές συνέπειες, υπογραμμίζοντας ότι οι εξελίξεις δεν κατευνάζουν τις αντιδράσεις.

Τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, η Φιλίππα Καρσερά παραιτήθηκε από την προεδρία του ιδρύματος. Ωστόσο, ούτε τα τηλεοπτικά κανάλια, ούτε η αντιπολίτευση ικανοποιήθηκαν, ζητώντας να αποκαλυφθεί «ποιος έδωσε τι και πόσα χρήματα».

Ακολούθησε κύμα παραιτήσεων, με τον διευθυντή του Προεδρικού Γραφείου Χαράλαμπο Χαραλάμπους να δηλώνει: «Παραιτούμαι για να μην βλάψω τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την εικόνα της πατρίδας μας».

Οργή στην κοινωνία και αντιπολιτευτικά πυρά

Η Σαμπάχ επιχειρεί να δείξει ότι η κοινωνική δυσαρέσκεια στην Κύπρο ξεπερνά τα κομματικά όρια.

Ο δημοσιογράφος Σεφά Καραχασάν περιγράφει έντονες αντιδράσεις από Ελληνοκύπριους πολίτες, ακόμη και σε σύντομες επισκέψεις τους στη βόρεια πλευρά. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η δυσαρέσκεια είναι καθολική και στρέφεται ευθέως κατά της ηγεσίας.

Παράλληλα, το ΑΚΕΛ, με τον γενικό γραμματέα Στέφανο Στεφάνου, ασκεί σκληρή κριτική στον Νίκο Χριστοδουλίδη, κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί να χρησιμοποιήσει το Ισραήλ ως ασπίδα απέναντι στην Τουρκία, επιλογή που χαρακτηρίζεται λανθασμένη.