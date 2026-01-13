«Επίθεση» κατά Ελλάδας, Κύπρου και Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης Ομέρ Τσελίκ. Ειδικότερα - σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη - ο Τσελίκ δήλωσε ότι «από την αρχή, έχουμε πει ότι η αιχμαλωσία της ΕΕ στην Ελλάδα και την Ελληνοκυπριακή Διοίκηση (όπως αποκάλεσε την Κυπριακή Δημοκρατία) την έχει περιορίσει σε μια πολύ μικρή περιοχή και ότι έχει πάψει να είναι παγκόσμια δύναμη».

«Αυτή η έλλειψη οράματος», σημείωσε, «ουσιαστικά ξεκίνησε με την αναχαίτιση της προοπτικής διεύρυνσης προς την Τουρκία. Αλλά ακόμη και πριν από αυτό, προέκυψε από την παρουσίαση των περιθωριακών θέσεων της Ελλάδας και της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης ως θέσεων της ίδιας της ΕΕ».

«Επιτρέψτε μου να το δηλώσω ξεκάθαρα για πρώτη φορά εδώ. Το ζήτημα της προσέγγισης της ένταξης της Τουρκίας έχει πλέον γίνει ζήτημα του κατά πόσον η ΕΕ μπορεί να διατηρήσει τη ζωτικότητά της ως ένωση. Με άλλα λόγια, θα είναι πολύ δύσκολο για αυτήν να επιβιώσει με αυτή τη νοοτροπία. Πράγματι, βλέπετε τη συμπεριφορά της σε θέματα ασφάλειας: Την αταξία της σχετικά με το ζήτημα της Γροιλανδίας, τις λανθασμένες θέσεις της σχετικά με το ΝΑΤΟ, τη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο... Όλα αυτά αποκαλύπτουν μια δομή που αποτελεί οικονομική δύναμη αλλά στερείται πολιτικής και ασφαλιστικής ισχύος», πρόσθεσε ο Τσελίκ.

Εν τω μεταξύ, τη στήριξή του στο καθεστώς του Ιράν εξέφρασε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, σημειώνοντας ότι «το Ισραήλ εκμεταλεύεται τις διαδηλώσεις».

«Oι διαδηλώσεις οι οποίες γίνονται για τα υπαρκτά δομικά και πραγματικά προβλήματα, εργαλειοποιούνται και από τους αντιπάλους του Ιράν που βρίσκονται στο εξωτερικό. Υπάρχει κι αυτή η πραγματικότητα. Η Mossad δεν το κρύβει, από δικούς της λογαριασμούς καλεί τον κόσμο να ξεσηκωθεί απέναντι στο καθεστώς του Ιράν», δήλωσε ο Φιντάν και πρόσθεσε: «Δηλαδή βλέπουμε πως το Ισραήλ επιχειρεί να εκμεταλλευτεί τις αντιδράσεις στα υπαρκτά πραγματικά προβλήματα. Προσωπική μου εκτίμηση, το συζητάμε και με τους συνεργάτες μου, και τους εταίρους μας στο εξωτερικό, πιστεύω πως το καθεστώς θα πάρει το μήνυμα, όπως και ο πρόεδρος Πεζεσκιάν, αλλά ξεκάθαρα βλέπως πως δεν θα υπάρξει το τέλος που επιθυμεί το Ισραήλ. Ο ιρανικός λαός ξέρει πως και πόσο θα αντιδράσει σε κάποιον».

Πηγή: skai.gr