Tο κόμμα ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ ανακοίνωσε ότι συγκρότησε προσωρινή ηγεσία, ενώ δηλώνει ότι δεσμεύεται για διαφάνεια, λογοδοσία και θεσμικό έλεγχο σε κάθε επίπεδο εξουσίας.

Αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση ότι στοχεύει σε ένα κράτος δικαίου που υπηρετεί τον πολίτη, στην αναμόρφωση της παιδείας προς όφελος της κοινωνίας, ώστε να διαμορφώνει ενεργούς πολίτες με κρίση, ήθος και συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή και σε μια παραγωγική, καινοτόμο και βιώσιμη οικονομία που στηρίζεται στην εργασία, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στη γνώση και στη δημιουργικότητα των πολιτών και όχι σε φούσκες, προνόμια και διαπλοκή.

Η προσωρινή ηγεσία του κόμματος:

Πρόεδρος:Σωτήρης Χρίστου

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Αλέξης Μαυρομμάτης

Αντιπρόεδρος Α :Σοφοκλής Πασσιάς

Αντιπρόεδρος Β:Μάριος Χρυσοστόμου

Αντιπρόεδρος Γ:Μιχάλης Χατζημιτσής

Γενικός Γραμματέας :Αντρέας Λαζάρου

Οικονομικός Διαχειριστής: Αντώνης Ζαπίτης

Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας: Αντώνης Κουππαρής

Ιδρυτής: Χριστόφορος Τορναρίτης