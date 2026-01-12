Τον διορισμό από το Υπουργικό Συμβούλιο ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών οι οποίοι θα διερευνήσουν πιθανή διάπραξη ποινικών αδικημάτων από τα διαμειφθέντα στο επίμαχο βίντεο, τη δημοσιοποίηση των εισφορών του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης και την κατάργησή του ζητά η ΕΔΕΚ.

Αυτούσια η ανακοίνωση του κόμματος:

Η Πολιτική Γραμματεία της ΕΔΕΚ καλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να προχωρήσει σε συγκεκριμένα βήματα διαφάνειας

Η Πολιτική Γραμματεία της ΕΔΕΚ, σε σημερινή συνεδρίαση της, αποφάσισε τα εξής:

• Καλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως μεριμνήσει για τον διορισμό από το Υπουργικό Συμβούλιο ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών, οι οποίοι θα διερευνήσουν πιθανή διάπραξη ποινικών αδικημάτων από τα διαμειφθέντα στο επίμαχο βίντεο.

• Καλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να δημοσιοποιήσει τις εισφορές που έγιναν στο ταμείο του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, παρά τις περί του αντιθέτου πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.

• Καλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να προχωρήσει στην κατάργηση του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης και τη μεταφορά της αποστολής του και των εισφορών του στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου.

Τα πιο πάνω πρέπει να γίνουν σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα.