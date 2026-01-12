Μια εκδήλωση αφιερωμένη στο Ενωτικό Δημοψήφισμα του 1950 διοργανώνει η Κοινότητα Δράσης Αυτόνομων Ελλήνων «Φωνή Πατρίδας», πραγματοποιώντας την πρώτη της δημόσια παρουσία. Η εκδήλωση με τίτλο «Ο πόθος της Ένωσης: Ουτοπία ή επιλογή Επιβίωσης;» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026, στις 19:30, στην Αίθουσα Ηρώων του Ιδρύματος Απελευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ, στον Στρόβολο.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ιστορική και πολιτική προσέγγιση του Ενωτικού Δημοψηφίσματος, καθώς και η σύνδεσή του με τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κυπριακός ελληνισμός. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εισηγήσεις από ακαδημαϊκούς και δημοσιογράφους, οι οποίοι θα αναπτύξουν διαφορετικές πτυχές του ζητήματος της Ένωσης και του διεθνούς περιβάλλοντος τότε και σήμερα.

Ο Ανδρέας Χριστοφής, υποψήφιος διδάκτωρ Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, θα αναφερθεί στη δημιουργία και την εξέλιξη του κυπριακού Ενωτικού κινήματος από το 1821 έως το 1959. Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Κορνήλιος Χατζηκώστας θα αναπτύξει το θέμα του φυσικού στόχου της Ένωσης σε αντιπαραβολή με τις σύγχρονες «λύσεις», ενώ ο δρ Μιχάλης Κοντός, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, θα αναλύσει το διεθνές περιβάλλον και τις διαχρονικές απειλές και επιλογές επιβίωσης.

Η εκδήλωση είναι ανοικτή για το κοινό και εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων της «Φωνής Πατρίδας», μιας αυτόνομης ομάδας πολιτών που ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2025, με στόχο –όπως αναφέρει– την αφύπνιση της κοινωνίας, τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και την ενίσχυση του ελληνικού στοιχείου στην Κύπρο, μακριά από κομματικές εξαρτήσεις.