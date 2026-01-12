Ιδιαίτερη έμφαση στον σημαντικό ρόλο της Κύπρου ως γέφυρας διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής ως υψηλής προτεραιότητας της Κυπριακής Προεδρίας δόθηκε κατά την ανταλλαγή απόψεων που είχαν τη Δευτέρα η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου και ο Έλληνας Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής, η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, δέχθηκε τον Έλληνα Ευρωβουλευτή, μέλος της Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο περιθώριο της συμμετοχής του ως κύριου ομιλητή στη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (COSAC) των Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διάστασης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν επίκαιρα ευρωπαϊκά ζητήματα και οι τρέχουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ στο διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

Αναφέρεται περαιτέρω ότι καλωσορίζοντας τον κ. Μανιάτη στην Κύπρο, η Πρόεδρος της Βουλής τόνισε την ετοιμότητα της Βουλής των Αντιπροσώπων να συμβάλει ουσιαστικά και εποικοδομητικά στην επιτυχή άσκηση της Κυπριακής Προεδρίας, στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής της διάστασης, μέσα από τις διασκέψεις που το σώμα θα φιλοξενήσει. Από πλευράς του, ο κ. Μανιάτης εξήρε το υψηλό επίπεδο οργάνωσης της Κυπριακής Προεδρίας.

Προστίθεται ότι υπογραμμίστηκε επίσης η καίρια σημασία επίδειξης πολιτικής ηγεσίας στη διαφύλαξη και ενίσχυση των θεμελιωδών αρχών και αξιών της Ένωσης προς αντιμετώπιση ακραίων πολιτικών ιδεολογιών, του λαϊκισμού και της ρητορικής μίσους κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ενδυνάμωσης της εμπιστοσύνης των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς. Επισημάνθηκε ακόμα, η ανάγκη αποτελεσματικής και συλλογικής αντιμετώπισης κοινών ευρωπαϊκών προκλήσεων, όπως το μεταναστευτικό ζήτημα, οι υβριδικές απειλές και η προστασία των δικαιωμάτων των θρησκευτικών μειονοτήτων στην ΕΕ, αλλά και στη νότια γειτονία της.

Καταληκτικά, εκφράστηκε η αμοιβαία βούληση για περαιτέρω ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων, ειδικότερα στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διάστασης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ