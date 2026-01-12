Η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς αναφέρει σε ανακοίνωσή της πως δεν επιτρέπεται να διεξαγάγει οποιαδήποτε έρευνα εφόσον έχει ήδη αρχίσει ποινική διερεύνηση από τη Νομική Υπηρεσία ή την Αστυνομία σε σχέση με το επίμαχο βίντεο που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα Χ.

Προσθέτει πως πως εκείνο που θα πράξει είναι να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τη Νομική Υπηρεσία για τις οποιεσδήποτε εξελίξεις καθώς και να παράσχει παράσχουμε οποιαδήποτε συνδρομή σε διερεύνηση ποινικών πτυχών της νομοθεσίας του Lobbying.

Στη σημειρνή ανακοίνωσή της αναφορικά με το επίμαχο βίντεο που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα Χ από λογαριασμό με το όνομα Emily Thompson, η Αρχή αναφέρει αρχικά πως παρακολουθεί ευθύς εξαρχής όλες τις εξελίξεις οι οποίες προέκυψαν από τη στιγμή της δημοσιοποίησης του εν λόγω Βίντεο.

Σήμερα, όπως σημειώνει, σε συνεδρία μελών και λειτουργών της Αρχής μελετήθηκε λεπτομερώς το επίμαχο βίντεο, ενώ επισημαίνει πως είναι γεγονός ότι πάρα πολλοί, πολιτικοί αλλά και πολίτες ζητούν από την Αρχή όπως προβεί σε αυτεπάγγελτη έρευνα για το περιεχόμενό του.

Εκείνο που διαπιστώνει η Ανεξάρτητη Αρχή Κατά της Διαφθοράς είναι ότι η Νομική Υπηρεσία κινητοποιήθηκε άμεσα για ποινική διερεύνηση πτυχών του βίντεο. Όπως σημειώνει περαιτέρω, δυνάμει της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της, η Αρχή δεν επιτρέπεται να διεξαγάγει οποιαδήποτε έρευνα εφόσον έχει ήδη αρχίσει ποινική διερεύνηση από τη Νομική Υπηρεσία ή την Αστυνομία.

«Εκείνο που θα πράξει η Αρχή είναι να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τη Νομική Υπηρεσία για τις οποιεσδήποτε εξελίξεις. Επιπρόσθετα, είμαστε πρόθυμοι να παράσχουμε οποιαδήποτε συνδρομή σε διερεύνηση ποινικών πτυχών της νομοθεσίας του Lobbying, εφόσον η Αρχή είναι η μόνη αρμόδια για την εφαρμογή της», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Καταλήγοντας, η Αρχή δηλώνει πως δεν προτίθεται να προβεί σε οποιεσδήποτε δηλώσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ