Το ζήτημα της υβριδικής δραστηριότητας κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και το περιεχόμενο του επίμαχου βίντεο ως προς ενδεχόμενη διάπραξη ποινικών αδικημάτων, εξετάζει η ανακριτική ομάδα της Αστυνομίας κατόπιν οδηγιών της Νομικής Υπηρεσίας.

Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας για την πορεία των ερευνών σχετικά με το επίμαχο βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα «X» στις 8 Ιανουαρίου, ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας είχαν σήμερα το πρωί συνάντηση με τον Αρχηγό της Αστυνομίας, ο οποίος τους ενημέρωσε για την πορεία των ερευνών σχετικά με το επίμαχο βίντεο.

Σημειώνεται πως με οδηγίες της ηγεσίας της Νομικής Υπηρεσίας, η ανακριτική ομάδα της Αστυνομίας εξετάζει τόσο το ζήτημα της υβριδικής δραστηριότητας κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και το περιεχόμενο του βίντεο ως προς ενδεχόμενη διάπραξη ποινικών αδικημάτων.

Προστίθεται πως ο Αρχηγός της Αστυνομίας ενημέρωσε για τα μέτρα που λήφθηκαν μέχρι σήμερα από πλευράς Αστυνομίας, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, και δόθηκαν οδηγίες για λήψη περαιτέρω μέτρων και άμεση ενημέρωση επί αυτών, ώστε να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα από τον Γενικό Εισαγγελέα.

Στο μεταξύ, σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ, ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Βύρων Βύρωνος, σημείωσε πως η Αστυνομία δεν κινείται στο αόριστο για να βρει κάτι, καθώς υπάρχει μια κατεύθυνση, η οποία δεν είναι προς δημοσιοποίηση καθώς τα δεδομένα αλλάζουν ανά πάσα στιγμή.

Αφού ανέφερε πως πρόκειται για μια πολύ δύσκολη περίπτωση και πολύ σοβαρή, ο κ. Βύρωνος είπε απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ πως οι εξετάσεις συνεχίζονται και πως στο παρόν στάδιο διερευνάται το επίμαχο βίντεο για να διαπιστωθεί η γνησιότητα του, οι παρεμβάσεις οι οποίες μπορεί να έχει τύχει, ο λογαριασμός που αναρτήθηκε, η αυθεντικότητα αυτού του λογαριασμού, η διαδρομή του, από πού ανέβηκε και πώς έγινε η ανάρτηση του.

Παράλληλα, είπε ο κ. Βύρωνος, η Αστυνομία έχει στα χέρια της την κατάθεση του Γιώργου Λακκοτρύπη την οποία αξιολογεί καθώς και τα έγγραφα που έχει προσκομίσει ο κ. Λακκοτρύπης, ενώ αναμένεται να ληφθούν και άλλες καταθέσεις.

Ωστόσο, είπε απαντώντας σε άλλη ερώτηση του ΚΥΠΕ, το εύρος των καταθέσεων που θα ληφθούν και το από ποιους θα ληφθούν, δεν είναι προς δημοσιοποίηση στο παρόν στάδιο.

Ερωτηθείς σε σχέση με τα αδικήματα που ερευνώνται από την Αστυνομία, ο κ. Βύρωνος είπε πως το τι θα προκύψει αποτελεί μέρος της έρευνας, και είναι και αυτό κάτι για το οποίο δεν μπορεί να πει αυτή τη στιγμή.

«Αντιλαμβάνεστε είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, χρειάζεται σοβαρή μελέτη και εξέταση και δεν μπορούμε να σχολιάζουμε δημόσια ούτε περιεχόμενα καταθέσεων, ούτε και το τι ακριβώς γίνεται στην έρευνα», είπε και πρόσθεσε: «Όταν θα μπορούμε να δώσουμε μία πιο καθαρή εικόνα -γιατί υπάρχει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης- θα τη δώσουμε. Το να πούμε κάτι τώρα, σε αυτή τη φάση, εγκυμονεί κινδύνους είτε να στραφούν τα φώτα κάπου αλλού, είτε να μας δημιουργήσει πρόβλημα στη διερεύνηση».

Καταλήγοντας, ανέφερε πως εκείνο που είναι δεδομένο είναι το γεγονός πως γίνεται μια σε βάθος διερεύνηση, για μια πολύ σοβαρή υπόθεση και λαμβάνονται όλα τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται ώστε να έχουμε ένα σωστό αποτέλεσμα.

Σημειώνεται ότι στην ανακοίνωση της παραίτησής του ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου Χαράλαμπος Χαραλάμπους αναφέρει ότι ο ίδιος έχει δώσει χθες κατάθεση στην Αστυνομία.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Διαβάστε επίσης: ΠτΔ:Δεν κρύβομαι,έχω καθαρά χέρια-Πράξη αυτοπεποίθησης η παραίτηση Χαραλάμπους