Σε δήλωσή του προσερχόμενος στην τελετή κατάθεσης του θεμέλιου λίθου του πρώτου οικιστικού συγκροτήματος προσιτού ενοικίου, το οποίο θα ανεγερθεί στην Ενορία Αγίου Νικολάου, στην Λεμεσό, ο Πρόεδρος είπε ότι «χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί η υπεύθυνη οικονομική πολιτική της κυβέρνησης φέρνει απτά αποτελέσματα, και το πολύ συγκεκριμένο απτό αποτέλεσμα είναι η επανεργοποίηση του ΚΟΑΓ μετά από 3 χρόνια».

«Για αυτό το λόγο βρισκόμαστε σήμερα εδώ που όχι μόνο με την οικονομική ενίσχυση του κράτους αλλά και με το να δώσουμε εκτελεστικές εξουσίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται ανά το παγκύπριο περίπου σε ετοιμασία περίπου 1.000 οικιστικές μονάδες και αυτή είναι η απόδειξη της πολιτικής μας βούλησης να αντιμετωπίσουμε μία σημαντική πρόκληση» είπε ο Πρόεδρος.

Διαβάστε επίσης: ΠτΔ:Δεν κρύβομαι,έχω καθαρά χέρια-Πράξη αυτοπεποίθησης η παραίτηση Χαραλάμπους

Πηγή: ΚΥΠΕ