Η Τουρκική Πολεμική Αεροπορία αναμένεται να αναπτύξει μαχητικά στην αεροπορική βάση Αμάρι της Εσθονίας το 2026, συμμετέχοντας στην αποστολή αστυνόμευσης της Βαλτικής Αεροπορίας του ΝΑΤΟ και αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στην επιτήρηση και προστασία του εναέριου χώρου των χωρών της Βαλτικής.

Την εξέλιξη χαιρέτισε ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας, Μάργκους Τσάκνα, υπογραμμίζοντας ότι η τουρκική συμμετοχή «ενισχύει την ενότητα και την αλληλεγγύη εντός της συμμαχίας». Όπως δήλωσε, «η συμμετοχή της Τουρκίας σε αυτήν την αποστολή αποτελεί σαφή ένδειξη της προθυμίας των συμμάχων να συμβάλουν στην κοινή ασφάλεια».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Τουρκία θα αντικαταστήσει την Ελλάδα στην αποστολή, καθώς η Αθήνα δεν μπορεί να συμμετάσχει λόγω έλλειψης προσωπικού. Η τουρκική παρουσία θα καλύψει την εναέρια αστυνόμευση της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας, στο πλαίσιο της νατοϊκής αποστολής που στοχεύει στην αποτροπή της δραστηριότητας ρωσικών στρατιωτικών αεροσκαφών στην περιοχή.

Η Άγκυρα έχει προηγούμενη εμπειρία στη Βαλτική, καθώς είχε συμμετάσχει στην ίδια αποστολή το 2006 και το 2021, με τρίμηνες αναπτύξεις στη Λιθουανία και την Πολωνία. Ο Μάργκους Τσάκνα χαρακτήρισε την Τουρκία «ισχυρό στρατηγικό εταίρο στους τομείς της ασφάλειας και της πολιτικής», σημειώνοντας παράλληλα τη ραγδαία ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στην αμυντική βιομηχανία.

Σε στρατηγικό επίπεδο, η τουρκική συμμετοχή το 2026 εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τη νατοϊκή αποτροπή στην ανατολική πτέρυγα της συμμαχίας και θα αναβαθμίσει τον ρόλο της Άγκυρας εντός του ΝΑΤΟ.

Ο τουρκικός Τύπος προβάλλει την είδηση ως έμπρακτη επιβεβαίωση της στρατηγικής αξίας της Τουρκίας για το ΝΑΤΟ, δίνοντας έμφαση στο στοιχείο της «αντικατάστασης» της Ελλάδας και παρουσιάζοντας την ανάπτυξη ως απόδειξη επιχειρησιακής επάρκειας και αξιοπιστίας της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας. Παράλληλα, τα δημοσιεύματα υπογραμμίζουν τον ρόλο της Άγκυρας ως δύναμης αποτροπής απέναντι στη Ρωσία, εντάσσοντας την αποστολή σε ένα ευρύτερο αφήγημα επανατοποθέτησης της Τουρκίας στον σκληρό πυρήνα της συμμαχίας και ανάδειξής της σε αναντικατάστατο παράγοντα ασφάλειας στην ευρωπαϊκή περιφέρεια.