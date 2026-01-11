Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, είχε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση, έγινε μια ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων για την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και τις διατλαντικές σχέσεις, τη στρατηγική εταιρική σχέση Κύπρου-ΗΠΑ και την περιφερειακή συνεργασία, τις περιφερειακές εξελίξεις στη Συρία και το Ιράν, τις προσπάθειες για μια διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία και τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα.

Επαναβεβαιώθηκε η ισχυρή δέσμευση για κοινή συνεργασία με στόχο την ενίσχυση του διατλαντικού διαλόγου και της συνεργασίας, προς υποστήριξη της ειρήνης, της σταθερότητας και της ασφάλειας.