Τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα παρουσιάσει τη Δευτέρα, η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένα Ραουνά, κατά τη συμμετοχή της στη συνάντηση των Προέδρων των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των κρατών μελών της ΕΕ (COSAC).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 9:30 το πρωί και θα φιλοξενηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο στη Λευκωσία και διοργανώνεται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα θα παρουσιάσει τις βασικές προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας και θα συμμετάσχει στη συνέχεια σε ανταλλαγή απόψεων με τους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των εθνικών Κοινοβουλίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των χωρών που είναι υποψήφιες προς ένταξη.

Πηγή: ΚΥΠΕ