Οι αμυντικές συμφωνίες της Κυπριακής Δημοκρατίας επηρεάζουν αρνητικά τις ισορροπίες ισχυρίστηκε σε δηλώσεις του ο «πρόεδρος» της «βουλής» Ζιγιά Οζτουρκλέρ, σε δηλώσεις του σε τουρκικό κανάλι.

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, ο κ. Οζτουρκλέρ αναφερόμενος στις συμφωνίες Κύπρου με Ισραήλ και Ελλάδα υποστήριξε ότι η διαδικασία αυτή δεν περιορίζεται μόνο σε πολιτικές συμφωνίες, αλλά μετατρέπει το νησί σε «αποθήκη όπλων» και ότι στο πλαίσιο των συμφωνιών έρχονται στο νησί και ξένα στρατεύματα «ως μέρος στρατιωτικής εκπαίδευσης».

Είπε ακόμα ότι οι δηλώσεις της ε/κ πλευράς είναι «αντικρουόμενες» αφού από τη μια ζητεί την αποχώρηση του «στρατού» και από την άλλη ενισχύει την αμυντική της θωράκιση και αναφέρθηκε στη σημασία για το ψευδοκράτος των τουρκικών εγγυήσεων και της παρουσίας του κατοχικού στρατού.

Ο κ. Οζτουρκλέρ υποστήριξε ακόμα ότι, οι στρατιωτικές δραστηριότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν επηρεάζουν μόνο τους Τ/κ αλλά και η συνεργασία με Ισραήλ και Ελλάδα ενέχει κινδύνους για την περιοχή.

Αναφερόμενος και στην ανάληψη της Προεδρίας της ΕΕ από την Κύπρο, ισχυρίστηκε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία «είναι το κακομαθημένο παιδί των Βρυξελλών» επαναλαμβάνοντας τη θέση ότι πρέπει η «τδβκ» να αναγνωριστεί ως «κυρίαρχο κράτος» από τη διεθνή κοινότητα.

Πηγή: ΚΥΠΕ