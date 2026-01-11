Τη σημασία της παιδείας ως θεμελίου για το μέλλον του κυπριακού ελληνισμού και ως επένδυση για την εθνική επιβίωση, την απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου, τόνισε την Κυριακή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, στον επιμνημόσυνο λόγο του στο 50ό μνημόσυνο του πρώτου Υπουργού Παιδείας Κωνσταντίνου Σπυριδάκι, που τελέστηκε στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα, στη Λευκωσία.

Ανέφερε ότι το κληροδότημα του Κωνσταντίνου Σπυριδάκι,«το όραμά του για τη συνεχή προαγωγή της παιδείας και του εκπαιδευτικού μας συστήματος, αποτελεί, όπως ακριβώς οφείλουμε, και δική μας επιδίωξη».

Σημείωσε ακόμα ότι η παιδεία αποτελεί το στιβαρό θεμέλιο πάνω στο οποίο βασίζεται το παρελθόν, το παρόν, αλλά και το μέλλον του κυπριακού ελληνισμού.

«Και, ακριβώς, στη βάση αυτής της συλλογιστικής, στηρίζεται και η δική μας ευρύτερη μεταρρυθμιστική προσπάθεια», είπε.

Αναφερόμενος στη σύγχρονη εκπαιδευτική πολιτική, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι «αναβαθμίζοντας ποιοτικά το εκπαιδευτικό μας σύστημα, καλλιεργώντας πολίτες που διακρίνονται από σεβασμό, ευθύνη, κοινωνική ευαισθησία και δημοκρατικό ήθος, διαφυλάττουμε την ταυτότητα, τη γλώσσα και τον πολιτισμό του λαού μας». Πρόσθεσε ότι με τον τρόπο αυτό «επενδύουμε στην ιστορική μας συνέχεια, την εθνική μας επιβίωση, για απελευθέρωση και επανένωση του τόπου μας».

Στον επιμνημόσυνο λόγο του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε τον Κωνσταντίνο Σπυριδάκι μεγάλο οραματιστή και πνευματικό άνθρωπο της Κύπρου, ο οποίος συνέδεσε τη ζωή του με την πρόοδο της εκπαίδευσης, της κοινωνίας και του λαού της Κύπρου, σημειώνοντας ότι δεν είναι υπερβολή ο χαρακτηρισμός του ως θεμελιωτή της ελληνικής παιδείας στην Κύπρο.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε εκτενώς στη συμβολή του Σπυριδάκι στη διατήρηση του ελληνικού χαρακτήρα της κυπριακής εκπαίδευσης, τόσο κατά την αγγλοκρατία όσο και μετά την ανεξαρτησία, καθώς και στο πολυσχιδές επιστημονικό, παιδαγωγικό, συγγραφικό και πολιτιστικό του έργο.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη σχέση του Κωνσταντίνου Σπυριδάκι με το Παγκύπριο Γυμνάσιο, σημειώνοντας ότι ο εκλιπών ταύτισε την προσωπική του διαδρομή με το Παγκύπριο Γυμνάσιο, το οποίο υπηρέτησε αρχικά ως καθηγητής και στη συνέχεια ως Γενικός Υποδιευθυντής και Γυμνασιάρχης. Όπως ανέφερε, η παιδαγωγική του παρουσία και το όραμά του μετέτρεψαν το Παγκύπριο Γυμνάσιο σε φυτώριο γνώσης με πνευματική ακτινοβολία, κατατάσσοντάς το στις πρώτες θέσεις των ιδρυμάτων μέσης εκπαίδευσης ολόκληρου του Ελληνισμού.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος σημείωσε ότι ο Σπυριδάκις αναγνώριζε τον καθοριστικό ρόλο του δασκάλου-παιδαγωγού, παρακινώντας τους εκπαιδευτικούς να μην περιορίζονται στην απλή μετάδοση της γνώσης, αλλά να αποβλέπουν στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων ανθρώπων. Την ίδια στιγμή, φρόντισε να ενσταλάξει στους μαθητές του την πίστη στα ελληνοχριστιανικά ιδανικά, επιδιώκοντας, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος, την ανάδειξη «όχι φανατικών, αλλά συνειδητών και υπερήφανων Ελλήνων της Κύπρου», που θα εργάζονται για τη διατήρηση των εθνικών προσανατολισμών και την περιφρούρηση των ελληνικών ιδεωδών.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε και στη στάση του Κωνσταντίνου Σπυριδάκι απέναντι σε προτάσεις που αφορούσαν την οικονομική στήριξη σχολείων από την τουρκική πλευρά, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να τονίζει ότι η ακλόνητη στάση του απέναντι στις προτάσεις των Τούρκων σχετικά με την οικονομική στήριξη τόσο του Παγκυπρίου Γυμνασίου όσο και των άλλων σχολείων υπήρξε καθοριστικής σημασίας για τη διατήρηση του ελληνικού χαρακτήρα της κυπριακής εκπαίδευσης. Όπως ανέφερε, ο ελληνικός χαρακτήρας της Κύπρου και η άρρηκτη σύνδεση με την ελληνική παιδεία και πολιτισμό υπήρξαν πάντοτε ο γνώμονας που καθόρισαν ολόκληρη τη ζωή και την προσωπική του διαδρομή.

Πηγή: ΚΥΠΕ