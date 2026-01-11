Η γεωπολιτική σημασία του καλωδίου είναι ενταγμένη στη λογική των παιγνίων της ισχύος στην Ανατολική Μεσόγειο. Για την Κύπρο είναι σημαντικό το καλώδιο, διότι την βγάζει από τη νησιώτικη απομόνωση και την εντάσσει στο ενιαίο ευρωπαϊκό δίκτυο.

Γι’ αυτό, άλλωστε, η ΕΕ έρχεται να συνδράμει με 675 εκ. ευρώ στην κατασκευή του έργου. Και, όμως, παρότι το έργο είναι ευρωπαϊκό, λόγω λανθασμένων διπλωματικών χειρισμών της Αθήνας και δη του Έλληνα Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, εξελίχθηκε, κυρίως, σε διμερές, δηλαδή μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Ως εκ τούτου, η ΕΕ κρατεί την ουρά της με διπλωματικό τρόπο εκτός των γεωπολιτικών.

