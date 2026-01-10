Χωρίς ισχυρή οικονομία δεν μπορεί να υπάρξει ούτε κοινωνικό κράτος ούτε ασφάλεια για τη χώρα, είπε ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, Νικόλας Παπαδόπουλος, σε ομιλία στην Πόλη Χρυσοχούς.

Μιλώντας σε εκδήλωση «τιμής και προσφοράς των δημοκρατικών στελεχών» του ΔΗΚΟ, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Πόλη Χρυσοχούς, ο κ. Παπαδόπουλος εξήρε τη διαχρονική συμβολή στελεχών, «που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή των αγώνων του κόμματος και υπερασπίστηκαν τις αρχές και τις αξίες του σε δύσκολες ιστορικές συγκυρίες».

Αναφερόμενος στο ευρύτερο πολιτικό και κοινωνικό κλίμα, έκανε λόγο για μια περίοδο κατά την οποία κυριαρχούν η απογοήτευση, η απαξίωση, η ισοπέδωση και η τοξικότητα, ακόμη και σε ζητήματα που αφορούν τις βασικές αξίες της κοινωνίας.

Τόνισε, ωστόσο, ότι σε τέτοιες συνθήκες επιβάλλεται να θυμόμαστε και να τιμούμε ανθρώπους που αγωνίστηκαν για τη δημοκρατία, την ελευθερία και την πατρίδα, σημειώνοντας ότι στις τάξεις του ΔΗΚΟ υπάρχουν μαθητές, αντιστασιακοί και ήρωες που πρόσφεραν τα πάντα στον τόπο.

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ χαρακτήρισε την παρούσα περίοδο κρίσιμη καμπή για τη χώρα, αναφέροντας ότι μετά από μεγάλες θυσίες ο κυπριακός λαός κατάφερε να ξεπεράσει τη χρεοκοπία και τις περιπέτειες στις οποίες οδηγήθηκε εξαιτίας λανθασμένων πολιτικών επιλογών, της ευθυνοφοβίας και του λαϊκισμού. Όπως είπε, τα σημερινά δεδομένα της κυπριακής οικονομίας είναι τα καλύτερα που είχε ποτέ η χώρα, με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, μηδενική ανεργία και ουσιαστική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.

Την ίδια στιγμή, πρόσθεσε, εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές προκλήσεις, όπως η ακρίβεια, ο πληθωρισμός και η αυξημένη οικονομική πίεση, κυρίως στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Υπογράμμισε ότι το ΔΗΚΟ, «ως το μεγαλύτερο κόμμα που στηρίζει την παρούσα διακυβέρνηση, απαιτεί την περαιτέρω ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, με στοχευμένες πολιτικές για τη στήριξη των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των ατόμων με αναπηρίες και των ασθενών που χρειάζονται άμεση και ποιοτική πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες».

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη διαφύλαξης της σταθερότητας και της ομαλότητας, προειδοποιώντας ότι ενδεχόμενη ενίσχυση ακραίων και επικίνδυνων πολιτικών δυνάμεων στην επόμενη Βουλή θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο όσα κέρδισε ο λαός με κόπο και θυσίες. «Χωρίς δυνατή οικονομία δεν υπάρχει ισχυρό κοινωνικό κράτος, ούτε άμυνα, ούτε ασφάλεια, ούτε παιδεία και υγεία», ανέφερε περαιτέρω.

Κλείνοντας την ομιλία του, κάλεσε τα στελέχη και τους φίλους του κόμματος του σε ενότητα και συστράτευση, λέγοντας ότι το ΔΗΚΟ οφείλει να παραμείνει ρυθμιστής και πρωταγωνιστής στα πολιτικά δρώμενα, αποτελώντας εγγύηση σταθερότητας και ασφάλειας για τη χώρα και τον λαό. Εξέφρασε τέλος τη βεβαιότητα ότι με συλλογική προσπάθεια, αφοσίωση και σκληρή δουλειά, «το ΔΗΚΟ θα διαψεύσει τους επικριτές του και θα συμβάλει καθοριστικά ώστε η Κύπρος να προχωρήσει μπροστά, εκεί όπου της αξίζει».

Πηγή: KYΠΕ