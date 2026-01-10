Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κώστας Φυτιρής, πραγματοποιεί τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου επίσκεψη εργασίας στην Αθήνα, όπου θα έχει συναντήσεις με τους Υπουργούς Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, Δικαιοσύνης Γεώργιο Φλωρίδη και Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου, αντικείμενο των επαφών είναι η ενίσχυση της συνεργασίας Κύπρου–Ελλάδας σε θέματα θαλάσσιας ασφάλειας, επιβολής του Νόμου, Δικαιοσύνης και Αστυνομικής συνεργασίας.

Στο πλαίσιο των συναντήσεων θα γίνει επίσης ενημέρωση για τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και το Άτυπο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων που θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία στις 21–23 Ιανουαρίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ